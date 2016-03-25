看好苹果成为对冲基金表现不及共同基金的原因之一

2015年7月21日，纽约曼哈顿，位于第五大道的苹果专卖店入口处的企业标识。 REUTERS/Mike Segar

路透纽约3月24日 - 对冲基金可能吃下太多苹果(AAPL.O)了。

根据高盛3月18日发布的报告，苹果股票是对冲基金作出的最大押注之一，截至2015年底有47家对冲基金将苹果作为十大持股之一。

与此同时，共同基金的态度却截然相反：苹果是此类基金低配的第二大股，即对苹果的持仓比重低于该股在标准普尔500指数中的权重。

对苹果股价看法的差异，是对冲基金表现再次落后的一个原因。苹果股价今年迄今持平。

基金追踪机构晨星的数据显示，对冲基金截至2月平均下跌3.3%，而大型核心共同基金平均仅下滑0.8%。

高盛同时指出，共同基金因为超配Facebook (FB.O)、CVS Health (CVS.N)和思科(Cisco Systems)(CSCO.O)而获益。

共同基金经理认为，苹果不再像以往那样拥有超乎寻常的光明前景。

一家知名基金公司的经理表示，“我们长期以来对该公司的投资回报相当不错，但它现在规模太大，在营收增长或者获利方面已经不可能再有什么惊喜了。”这位经理已经卖掉了所有苹果股票；他不愿具名，因未获授权公开置评。

苹果股票在1月27日大跌6.5%，此前一天该公司公布iPhone出货量创下历史最慢增速，并预期季度营收出现13年以来的首次下滑。

该股周四收低0.4%至105.67美元。(完)