看好苹果成为对冲基金表现不及共同基金的原因之一

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透纽约3月24日 - 对冲基金可能吃下太多苹果(AAPL.O)了。
根据高盛3月18日发布的报告，苹果股票是对冲基金作出的最大押注之一，截至2015年底有47家对冲基金将苹果作为十大持股之一。
与此同时，共同基金的态度却截然相反：苹果是此类基金低配的第二大股，即对苹果的持仓比重低于该股在标准普尔500指数中的权重。
对苹果股价看法的差异，是对冲基金表现再次落后的一个原因。苹果股价今年迄今持平。
基金追踪机构晨星的数据显示，对冲基金截至2月平均下跌3.3%，而大型核心共同基金平均仅下滑0.8%。
高盛同时指出，共同基金因为超配Facebook (FB.O)、CVS Health (CVS.N)和思科(Cisco Systems)(CSCO.O)而获益。
共同基金经理认为，苹果不再像以往那样拥有超乎寻常的光明前景。
一家知名基金公司的经理表示，“我们长期以来对该公司的投资回报相当不错，但它现在规模太大，在营收增长或者获利方面已经不可能再有什么惊喜了。”这位经理已经卖掉了所有苹果股票；他不愿具名，因未获授权公开置评。
苹果股票在1月27日大跌6.5%，此前一天该公司公布iPhone出货量创下历史最慢增速，并预期季度营收出现13年以来的首次下滑。
该股周四收低0.4%至105.67美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
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