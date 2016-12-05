全球债市大跌使11月成为资金流动的分水岭--美银美林

路透伦敦12月2日 - 美银美林周五称，过去一周全球债市下跌步伐加快，使11月成为资金流动的一个分水岭，债券基金录得三年半以来的最大流出规模。

随着投资者因应收益率、利率和通胀预期上升的情况，贵金属基金也在11月创下三年半以来的最大赎回规模，股票基金创两年来的最大流出规模。

美银美林称，净流入股票基金的资金完全得益于流入美国股票基金的资金，抵消了流出欧洲股市的基金创11周来最大规模带来的影响。

美银美林的数据显示，截至11月30日的一周，流出债券的资金总计44亿美元，创2013年中以来的五周最大流出规模。美银美林也采用追踪资金流动的研究公司EPFR Global的数据。

全球投资者在11月份大举抛售债券，因特朗普当选美国总统，引发对美国更快增长及通胀上升的押注，导致全球债市遭遇逾13年最大跌势。

11月美银美林全球整体债券市场指数跌1.76%，为2003年7月下跌2.06%以来的最大百分比跌幅，换算为以美元计的损失接近2万亿(兆)美元。

美国10年期公债收益率当月上升53个基点，创2009年12月以来最大单月涨幅。

截至周三当周，股票基金净流入12亿美元，受到美国基金吸引44亿美元资金流入提振，为连续第四周实现资金净流入。欧洲股票基金则为净流出20亿美元。

美银美林称，黄金基金净流出6亿美元，为连续第三周外流。金价11月累计下跌8%，为2013年6月以来最大月线跌幅。(完)