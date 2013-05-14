多头市场胜出策略：选择最大股东身兼公司营运者的企业

路透纽约5月13日 - 基金规模10亿美元的Kinetics Paradigm No-Load基金(KNPCX.O)在过去一年几乎打败所有其他全球型股票基金。经理人Peter Doyle的致胜秘诀很简单：当对手忙着在海外多元化布局的时候，他只把投资焦点放在美国。

过去三年来，Doyle把约95%的投资组合转向总部在美国的公司，在此之前，他的美国与国际股票投资比例约为50比50。这样的转变在最近益发显现出过人之处，因为美股年内迄今已跳涨14%，而泛欧绩优股Euro Stoxx 50指数涨幅还不到4%。

不过，Doyle的理由和失业率下降或美联储刺激计划等宏观经济议题没有太大关系，他的着眼点反而是更小的利基：他大举押注那些公司最大股东也投入营运业务的美国企业。

“当你身为公司最大股东，你对业务的看法会比较不同，”他说。“你会想到未来10或15年，而不是只看下一季。这一点在其他高层身上很难见到，他们想的是未来两年自己下一个职位是在哪儿。”

过去一年中，这个策略对Doyle非常有帮助。他所掌管的基金报酬率去年达到32.2%，比国际指标明晟(MSCI)EAFE指数高出5.8个百分点。在晨星基金同类930支基金平均报酬率中，Doyle的基金表现高出将近12个百分点。

相比国内的标普500指数，该基金也表现不俗，过去一年涨幅比该指数高出约9个百分点。该基金对投资者每年收取1.64%的佣金，这样的收费标准在晨星看来较高。

该基金也面临风险。Doyle的基金主要投资于媒体、游戏和其他消费品类股，自2009年经济衰退结束以来，这些类股的表现超群。标普Capital IQ共同基金研究部主管Todd Rosenbluth表示，若这些类股走势逆转，可能对该基金未来的成绩产生极大影响。

Doyle投资的77支股票不乏媒体Liberty MediaLMCA.O、控股公司IcahnEnterprises(IEP.O)以及房地产开发商Howard Hughes(HHC.N)等诸如此类的企业，其共同点是经营者通常都是亿万富翁，比如Liberty的John Malone，而且经营者还是公司最大股东。

这一投资策略是Doyle总结前车之鉴的经验，目前看来效果不错。该基金2008年骤跌53.2%，跌幅比指标股指还差不多高出10个百分点，也是同类基金中表现最差基金之一。当时该基金持股的纽约-泛欧交易所集团NYX.N和芝加哥商业交易所(CME)等公司管理层消极防御的心态及举动，令Dolyle感到失望。

“他们那时应该大举买回股票，这样当市场反弹时，他们的业务也会上升，”Doyle说。他在观察一些企业采取的举措后，采行自己的股东经营投资理念。

例如Liberty的John Malone，在2009年初借了5.3亿美元给当时处境艰困的电台运营商SiriusXM Radio(SIRI.O)。Doyle表示，这些权益现在给Malone和Liberty股东带来的价值约达80亿美元。Doyle称之体现了业主即经营者所提供的竞争优势。

Doyle认为假以时日，这种管理模式应对股东有帮助，并引用他相信时至今日仍适用的历史研究为例。根据现担任宾州大学华顿商学院教授的Jeremy J. Siegel的研究，1968-2000年期间，在企业首次公开发行(IPO)与2000年间投资的每1美元能带来累积报酬率最高的10家企业，都是业主即经营者的公司。

Doyle将焦点放在美国企业，是因为他发现美国这类公司的吸引力，高于海外的业主即经营者企业。Doyle说，例如持有北京首都国际机场股份有限公司(0694.HK)的基金，自今年初以来已见其股价下跌1.4%，部分是由于这家政府经营企业提高营收所采取的举措不同于业主即经营者企业。

Doyle的投资组合策略，仍具有接班计划不确定的风险。他主要忧虑的是，他所挑选的企业中，如果其中哪家公司的最大股东不再经营其事业，那么该公司可能陷入困境。

他认为苹果公司(AAPL.O)值得警惕。目前的管理层“或许还算称职，但没有像是(创办人乔布斯)那样...能带给公司突然转变的远见。未来苹果不会是支优秀的股票，因为没有同样的热情和能力，”他说。(完)

(编译 李婷仪/李爽/张若琪 审校 孙茉莉/许娜)

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