欧、日央行刺激政策前景存疑 股市及债券基金资金外流--BAML

路透伦敦9月16日 - 美银美林(BAML)周五称，过去一周全球投资人从股市和债券基金撤回资金，其中债券基金遭遇11周来首次资金外流，在此期间欧洲股市创下纪录最长的跌势仍在延续。

虽然外界对美联储在9月20-21日会议上升息的预期已经下降，但全球股市依然连续两周下跌，因市场对欧元区及日本央行扩大数以十亿欧元计刺激计划的意愿疑虑加深。

较长期公债收益率上涨，已经导致日本、美国和德国的公债收益率曲线趋陡，干扰了股市。

BAML在周报中称，“人气偏空的信号”明显。

美银美林称，从零利率政策中受益的资产类别，自2009年以来已吸引到1.1万亿美元资金，而那些易受低利率政策冲击的类别，则已流出3,250亿美元。

美银美林数据显示，截止9月14日一周全球股票基金资金净流出11亿美元，为三周来首见，美国股票基金流出17亿美元，欧洲流出25亿美元，均为连续第32周净流出。

投资者从债券基金中撤走了6亿美元，政府债券基金净流出8亿美元，为连续第10周净流出。垃圾债券基金撤走35亿美元资金，为六周来首见资金净流出。

不过投资级别债券基金吸引到26亿美元资金，市政债券基金连续第52周吸引资金流入。

投资者对新兴市场的热情渐退。美银美林数据显示，新兴市场股票连续第11周录得资金流入，但仅为7亿美元，流入债券的资金量仅为1亿美元。

美银美林注意到外界对此前受零利率政策打压的资产类别兴趣渐增。例如，流入日本股市的资金量为25亿美元，创1月以来最高，同时高收益率债券的资金流出量触及八个月高位。

日本央行将于9月20-21日召开会议，可能将采取行动以使收益率曲线变得更陡。美银美林称，这一会议不太可能引发对债市的进一步抛盘，但可能提振银行类股。

美银美林称，“作多零利率受害者，作空零利率受益者，这一痛苦交易将继续吸引市场的注意力。”(完)