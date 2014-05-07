基金子公司资金池和一对多通道业务被禁 规模扩张受限

路透上海5月7日 -在中国证监会上月底下文通知规范基金子公司业务后，上海证监局等地方监管部门近日出台相关监管通知，要求基金子公司不得开展资金池业务，不得通过一对多专户开展通道业务。

相对信托和券商资管，基金子公司因监管相对宽松、业务较宽泛，去年以来迎来一个规模高速扩张期。业内人士指出，无论是资金池还是一对多通道业务，对于基金子公司而言都是拉业务冲规模的利器。执行新规后，预计基金子公司的的规模扩张步伐将会明显放缓。

据路透获得一份内部文件显示，上海证监局近日下文落实证监会关于基金及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理通知，要求上海的基金子公司建立健全风险管理制度，专户产品募集资金应按合同约定的投资范围、投资策略和投资标准进行投资，不得开展资金池业务，切实做到资金来源与运用一一对应，子公司不得通过一对多专户开展通道业务。

中国银监会近阶段已开始对信托公司非标准化理财资金池业务进行清理，据国内媒体之前报导估计，非标资金池业务的规模约为2,000亿元人民币。而基金子公司领域，或许这个数字会更大。

上海一家基金公司分管副总表示，资金池业务普遍与银行信贷资产挂钩，单笔规模往往超过20亿元，甚至上百亿元，不少基金子公司将其作为扩大规模的主渠道，特别是银行系基金公司，其资金池业务规模占比超过一半。

“接下来，公司资产规模增长肯定会放慢，但是毕竟有惯性在，（规模）也不会一下子萎缩。”他说。

中国证监会稍早表示，基金子公司设立一年半以来，特定客户资产管理业务（专户业务）发展较快。截止3月底，已有67家基金公司成立了子公司，其中60家子公司开展专项资管业务，管理资产1.38万亿元，六个月内增长了两倍。

上海另一家基金公司专户经理表示，类似资产池或一对多的通道业务，他们公司本来就不多；而且这类业务主要是为了迅速扩大公司资产管理规模，实际盈利能力一般，所以停了以后对基金子公司的影响不算太大。

中国金融系统今年来正全面清理国内的影子银行，以加强风险防控。业内人士认为，此次基金子公司业务规范，是继银行、信托业进行清理整顿之后的必经之路。

“近期信托公司违约案例开始增多，而基金子公司增速要比想象的快。为控制风险，要放慢一下节奏。”投资管理咨询机构泽奔（Z-Ben)研究总监张浩川表示，上述监管措施目的主要是两项，一是加强风控，二是避免或减少监管套利。

他说，“这个还不算特别严...若是真的严格控制的话，就会学习信托，与净资本挂钩，那就惨了。”

银监会2010年曾出台信托公司净资本管理办法，对不同信托业务计提一定比例的风险资本，信托公司净资本不得低于风险资本。而国内基金子公司的资本金规模普遍较小，平均注册资本不足5,000万元，但其管理资产往往在数百亿甚至千亿元。

证监会新闻发言人张晓军上月曾表示，基金公司成立未满一年或其公募基金管理规模不足50亿元人民币的，证监会将暂缓审核其设立基金子公司的申请。证监会自5月起还委托中证资本市场发展监测中心对基金公司的专户业务实施备案管理，监测分析专户业务相关风险。（完）

(发稿 林琦／赵红梅; 审校 杨淑祯)

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