中国交建拟出资90亿 联手社保基金设立150亿元投资基金

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透上海11月26日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司(601800.SS)(1800.HK)周四公告，旗下中交基金拟引入全国社保基金，设立规模为150亿元人民币的股权投资基金。其中中国交建方面出资共计90亿元，社保基金60亿元。
中国交建作为有限合伙人，以自有资金认缴89.85亿元基金份额，中交基金作为普通合伙人认缴1,500万元。
新建基金初始预期经营期限为10年，主要投资于源自中国交建推荐的投资项目、且经合伙企业投资决策机制选择的优质项目，包括但不限于BOT/BT项目、城市综合体开发项目以及其他能够形成良性现金流的资产。
中交投资基金管理有限公司由中国交建发起设立，注册资本2亿元，其中交建持有基金70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有30%股权。
中国交建同时公告，拟出资2亿元认购黄河财险2亿股股份，占后者股份10%。
中国交建A股周三收报15.85元，最近一个月累计上涨5.4%；港股同日收报9.69港元，同期下跌10.6%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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