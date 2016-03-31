葛罗斯称各国央行刺激经济时间所剩无几

路透纽约3月30日 - 知名债券投资人葛罗斯表示，随着各国央行采取的量化宽松、低利率甚至负利率等激进货币刺激政策正在失效，它们在刺激全球经济方面的时间所剩无几了。葛罗斯目前操盘债券基金Janus Global Unconstrained Bond Fund。

葛罗斯在其4月投资展望中写道，如果全球经济不增长，那么基于这些刺激政策的市场和资本主义商业模式“将开始每况愈下”。

鉴于全球大举实施货币刺激举措，葛罗斯表示，到2017年，美国名义国内生产总值(GDP)料增长4-5%，欧元区增速可能在2-3%。

周一美国亚特兰大联储GDPNow预测模型显示，美国经济第一季成长速度将低于1%，因数据显示消费者支出乏力且2月贸易逆差扩大。

葛罗斯补充称，到2017年，日本名义GDP增速应在1-2%，中国应在5-6%。

葛罗斯称，“资本利得以及对未来收益的预期，将变得像大熊猫一样，非常稀有且繁衍的效率不彰。”他并称，“我认为发达国家和新兴经济体经济正出现失速，他们要解决提高名义GDP增速等问题。”

葛罗斯警告不要投资负收益证券。

“现实市场和实质经济的结果不同，负利率带来的损失导致资本亏损，而非资本利得，”他说。“在资金没有收益时，投资者不能赚钱。除非…名义GDP可以上升到允许各国央行将短期利率正常化的程度，否则对市场而言，情况变遭而不是变好，将是一个合理方向。”(完)