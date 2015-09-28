焦点：基金公司发出新警示 中国政府干预行为构成重大风险

图为上海一家券商营业部内的投资者。 REUTERS/Aly Song

路透香港9月28日 - 基金公司日前针对中国投资产品发出新警示。这样一来，如果中国监管当局再出重拳干预金融市场惊呆全球投资者，他们需要承担的法律责任就会小一些。

继中国政府近月密集采取各种干预市场的措施后，基金经理不得不重新思考中国的投资风险。对冲基金、资产管理公司以及上市交易基金(ETF)公司纷纷在相关法律文件中作出新的披露。

这些法律相关举措展示了中国政府的市场干预对投资者信心的长期实质性影响会到何种程度。律师和基金经理表示，基金公司非但不会忽略政府的干预行动，更是将这种干预视为未来的重大风险。

“政府的干预表明他们对市场机制、以及市场迅速达到稳定水平的能力缺乏信心，”为高净值客户提供资产管理服务的伦敦Sun Global Investments投资长Sanjiv Shah称，“这样做进一步摧毁了现有和未来投资者的信心。”

披露交易暂停消息、冻结流动性、卖空禁令及其它监管限制可能会促使散户、养老基金和保险商未来几月从这些产品撤走更多资金。

交易所文件显示，全球最大资产管理公司-贝莱德(Blackrock)(BLK.N)8月和9月对旗下51亿美元iShares FTSE A50中国指数ETF的法律文件做了修改，其中增加了不少有关“干扰市场事件”带来潜在风险和成本的警示，这类事件包括股票暂停交易、或冻结市场流动性的其它行动，这些状况可能使投资者亏损。

这支ETF的招募说明书24次提到“波动性”，而去年只提了16次。该ETF追踪沪深50家最大企业。

“正如招募说明书所说的那样，我们已改善了A50基金，把进入中国股市渠道的变化纳入考量，”贝莱德发言人称，“所有这些调整都旨在从投资者的利益出发、优化该基金的结构。”

同样的，监管文件显示，总部位于纽约的KraneShares上月在其中国A股ETF招股说明书中增加了“流动性风险”的警告，并调整了策略。

该公司首席投资官Brendan Ahern称，这样一来，该基金经理就能更加灵活地应对大量股票暂停交易的情况。

中国股市自6月中旬以来暴跌约40%，当局出台一系列举措试图推高股价，其中包括迫使国内投资者(包括银行和券商)买进股票、对卖出股票设限以及限制股指期货交易。

在危机最严重的7月，逾半数大陆上市公司股票停牌，致使基金公司无法计算基金净值，也不能了结仓位。

这些干预现在被视为重大风险，按法律规定基金公司必须对此给予强调，否则就可能承担巨大成本甚至法律诉讼的风险。

“我们正忙于披露各类中国投资产品的最新风险情况，预计到年底都会一直忙这个事，”香港盛德律师事务所的合伙人Effie Vasilopoulos说。

“自从这场危机以来，我们发现整个基金管理行业对于中国风险的看法都进行了调整，监管风险现在看起来高多了。”

**干预风险**

中国称自己仍在坚持经济与金融改革的道路。就在上周，有媒体援引中国国家主席习近平的讲话称，为“防止系统性风险”，干预是必要的行动。

的确，按照监管部门的要求，在今夏震荡出现之前，多数中国基金的招募说明书中都包含一系列的风险警告。

但许多新的招募说明书中大量且详细地披露了更多政府行为带来的风险，这些风险有可能妨碍经理人评估基金价值并应对赎回。

举例来说，文件显示香港GF国际投资管理公司在7月底新推出一支中国基金时，提交的招募说明书中新增了一个风险揭示项目：“政府干预和限制”。该公司未立即回应置评请求。

“政府干预风险上升，将令投资者在中短期内更趋谨慎，”Sun Global Investments的Shah表示，该公司投资于中国企业和人民币债券。

新的风险披露内容通常旨在让基金经理能够更好地应对市场突发情况、暂停基金赎回、或将流动性冻结所产生的成本转嫁到投资者身上。

“在这些情况下，招募说明书的内容相当关键。如果投资者没有被告知这些潜在成本，就可能变得非常愤愤不平，”一名律师表示。由于此事敏感，他不愿具名。

Vasilopoulos表示，风险披露可能让散户投资者或者组合式基金很难再以同样的条件投资于中国股票。

“如果这是专用于投资中国的策略，可能会对基金产生持续影响，虽然我们或许在上个季度刚开始见到它的实际影响。”(完)