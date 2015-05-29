去年全国社保基金投资收益率11.7% 已替广东养老基金赚55亿

路透北京5月29日 - 中国全国社会保障基金周五发布年报显示，去年共计实现投资收益率为11.69％。自受托运营广东省基本养老金以来，首个委托期满至去年末投资收益为55.58亿元人民币。

基金自成立以来的年均投资收益率8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。而去年权益投资收益额1，424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点.

在所有者权益中，自社保基金2012年首次受托运营广东省企业职工基本养老保险结存资金1，000亿元以来，累计投资收益173.36亿元，已于首个委托期满返还应得收益117.78亿元。

据新华社报导，今年初山东省1000亿元基本养老金结余也委托全国社保基金理事会投资运营，投资运营情况也将公开披露。

财务状况来看，去年社保基金资产总额1,5356.39亿元，负债余额为783.10亿元。直接投资和委托投资资产各占半壁江山。与此同时，社保基金海外投资占比已达一成。

就财政拨入资金情况来看，去年社保基金获中央财政预算拨款200亿元，彩票公益金269.81亿元，以及国有股减转持资金和股份82.83亿元。扣除企业上市时减持国有股0.23亿元，去年财政性净拨入全国社保基金552.41亿元。

截至去年末，自成立以来，社保基金共获中中央财政预算拨款2,498.36亿元；彩票公益金1,690.51亿元；国有股减转持资金和股份2,384.11亿元。

扣除实业投资项目上市时社保基金会作为国有股东履行减持义务累计减少国有股13.51亿元，以及用于四川地震灾区工伤保险金补助财政调回6.80亿元，全国社保基金财政性净拨入累计6,552.67亿元。(完)

(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)

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