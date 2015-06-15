中国5月末基金业规模7.36万亿元 股票型和混合型基金大增--基金业协会

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京6月15日 - 中国公募基金规模续创新高，中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至2015年5月底，中国公募基金资产合计7.36万亿元人民币，单月大增1.16万亿元或18.8%。
基金业协会网站公布的数据并显示，分类型看，股票型基金和混合型基金均出现明显增长；其中5月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到20,369.76亿元和21,315.04亿元，较上月分别增长15%和62%。
此外，货币型基金5月末规模为25,343亿元，当月增354亿元；5月QDII(合格境内机构投资者)基金规模则增至1,057.8亿元。
截至2015年5月底，中国境内共有基金管理公司96家，其中合资公司46家，内资公司50家；取得公募基金管理资格的证券公司7家，保险资管公司1家。(完)
浏览中国证券投资基金业协会网页：here
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。