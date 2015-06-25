上海报业及上实等投资瑞力创新基金 目标规模不低于100亿

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月25日 - 中国上海瑞力投资基金管理公司周四宣布，上海报业集团、上海实业集团等投资人将投资新组建的瑞力创新股权投资基金，该基金将主要投资新兴战略产业和文化科技地产领域的优质项目。该基金目标规模不低于100亿元人民币，首期认缴规模约18亿元。
公司新闻稿称，该基金由上海报业集团旗下上报资产管理有限公司、上实集团旗下上投资产经营公司及管理团人共同发起，由瑞力投资负责管理。基金将通过母子资金架构，撬动社会资本，提升资产管理规模，计划设立医疗健康、节能环保和TMT（科技、媒体和电信）子基金。
上海报业集团本次认缴10亿元，占首期认缴额中半壁江山。作为上报集团旗下支持型产业板块的重要一环，瑞力创新基金将成为该集团地产、金融股权投资管理平台运作的业务主体之一，上报集团旗下多项优质地块资产将通过该基金盘活。
原由上海国际集团为主要发起人的瑞力投资近期进行了股权重组，引入上海报业集团和上实集团两大基石投资者，并引入山东太阳纸业等民营资本作为战略投资人。目前瑞力投资管理着瑞力新兴产业基金、瑞力张江科技产业园区基金等，管理资产规模超过50亿元。
瑞力投资未来计划深耕私募股权投资、互联网金融和金融地产板块，并与各方战略投资者联手，推出医疗、节能环保、科技园区、互联网+、第三板等平行基金和子基金，尽快实现管理资产规模超过300亿元的目标。
上海国际集团是上海市政府旗下以金融投资为主的综合投资集团，涵盖银行、信托、证券、基金、保险、资产管理、金融服务等多个金融领域，是上海浦发银行(600000.SS)、国泰君安证券(601211.SS)等上市公司大股东。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。