中投公司2014年净利891亿美元 境外净投资收益率5.47%

路透北京7月3日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周五公布，该公司2014年实现净利润增长2.5%，至890.97亿美元。

中投网站公布年报显示,2014年该公司境外投资业务收获了5.47%的净投资收益率，自成立以来累计年化净收益率为5.66%，境外组合增值超过600亿美元。

年报显示，2014年中投公司小幅增加股票配置比例，降低了国债配置比例，积极推进长期资产投资，注重增加稳定收益类实物资产。”

中投公司2013年和2012年净利润分别为869亿美元和774亿美元，境外业务的净投资收益率分别为9.33%和10.60%。

截至2014年年底，中投公司总资产已超过7,400亿美元。海外市场一向关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。

在持续大举投资国际优质企业后，中国主权财富基金--中国投资有限公司总经理李克平周六表示，未来将把部分注意力放在寻求与中国优质企业的国际合作机会上。（完）

(发稿 张晓翀/宿泱韫；审校 黄凯)

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