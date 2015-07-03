中投公司2014年净利891亿美元 境外净投资收益率5.47%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周五公布，该公司2014年实现净利润增长2.5%，至890.97亿美元。
中投网站公布年报显示,2014年该公司境外投资业务收获了5.47%的净投资收益率，自成立以来累计年化净收益率为5.66%，境外组合增值超过600亿美元。
年报显示，2014年中投公司小幅增加股票配置比例，降低了国债配置比例，积极推进长期资产投资，注重增加稳定收益类实物资产。”
中投公司2013年和2012年净利润分别为869亿美元和774亿美元，境外业务的净投资收益率分别为9.33%和10.60%。
截至2014年年底，中投公司总资产已超过7,400亿美元。海外市场一向关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。
在持续大举投资国际优质企业后，中国主权财富基金--中国投资有限公司总经理李克平周六表示，未来将把部分注意力放在寻求与中国优质企业的国际合作机会上。（完）
(发稿 张晓翀/宿泱韫；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。