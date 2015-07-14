中国证券类信托暂缓认购保障基金 业内称或与排查伞形信托有关

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月14日 - 中国信托业保障基金公司周二确认，其日前下发通知明确，二季度发行的证券类信托暂缓认购信托业保障基金。业内人士认为，这是政府组合救市举措的一部分，但也可能涉及到监管层对伞形信托的调查。
保障基金公司上周五对全国68家信托公司下发此通知，并要求各单位做好含证券投资类资金信托的相关数据统计工作，按照要求进行上报。
“二季度证券投资类信托产品新增申购及赎回频繁，导致统计证券投资类资金信托新发行数额的操作难度较大。”保障基金公司在答复路透查询时称，当前资本市场波动较大情况下，暂缓认购亦为共同维护金融稳定和市场信心。
该公司并称，下一步将对市场情况进行研究分析，确定证券类信托认购保障基金的时间。
多位信托人士认为，此举是组合救市的一部分举措。因为没有文件规定暂缓认购的资金用途，因此这部分资金将由各公司根据不同合同来选择投资别的领域，或暂时待在账上。
据中国第三方理财研究机构--普益财富统计，今年二季度共发行1,470款证券类信托，其中仅有51款公布了募集规模。
**或与监管层摸底检查伞形信托有关**
一位不愿具名的专家则认为，暂缓认购或与监管层查场外配资摸底伞形信托有关。近年来信托风险逐渐放大，尤其今年银行理财资金通过信托管道间接入市，其中伞形信托相对难监测统计。
“而暂缓认购更多考虑降低证券类信托发行成本，维护股市稳定。”他称，“伞形信托主要拿银行理财资金进入证券市场，其受托资产管理额越大，挣钱越多，认购保障基金的钱就越多。”
另据一名券商人士介绍，从近日种种迹象来看，监管层确实在摸底和排查伞形信托，欲对其进行规范约束。
接近保障基金人士称，虽然推迟认购，但大多数信托公司认购资金都准备好了。普益财富研究员匡宸郗称，1%的比例无论认购与否，对市场与信托公司影响均有限。
官方数据显示，今年4月1日信托公司已按净资产规模的1%首次认购了31.6亿元的保障基金。按照规定，今年4月1日起新发行的资金信托需按发行额1%认购保障基金，并于7月15日前缴入认购资金，此后每季度都按上季度发行信托新增规模的1%来认购。
伞形信托是指，同一个信托产品之中包含两种或两种以上不同类别的子信托，每一个子信托就是一个小型结构化信托。投资者可根据投资偏好自由选择其中一种或几种进行组合投资。信托公司通过其信息技术和风控平台，对每个子信托进行管理和监控。
中国信托业保障基金公司成立于去年底，保障基金是化解处置信托业风险的非政府性行业互助资金，此外可投资于银行存款、同业拆借、购买政府债券、中央银行债券、金融债券、货币市场基金等。（完）
(发稿 王蕾；审校 张喜良)
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