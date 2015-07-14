中国证券类信托暂缓认购保障基金 业内称或与排查伞形信托有关

路透北京7月14日 - 中国信托业保障基金公司周二确认，其日前下发通知明确，二季度发行的证券类信托暂缓认购信托业保障基金。业内人士认为，这是政府组合救市举措的一部分，但也可能涉及到监管层对伞形信托的调查。

保障基金公司上周五对全国68家信托公司下发此通知，并要求各单位做好含证券投资类资金信托的相关数据统计工作，按照要求进行上报。

“二季度证券投资类信托产品新增申购及赎回频繁，导致统计证券投资类资金信托新发行数额的操作难度较大。”保障基金公司在答复路透查询时称，当前资本市场波动较大情况下，暂缓认购亦为共同维护金融稳定和市场信心。

该公司并称，下一步将对市场情况进行研究分析，确定证券类信托认购保障基金的时间。

多位信托人士认为，此举是组合救市的一部分举措。因为没有文件规定暂缓认购的资金用途，因此这部分资金将由各公司根据不同合同来选择投资别的领域，或暂时待在账上。

据中国第三方理财研究机构--普益财富统计，今年二季度共发行1,470款证券类信托，其中仅有51款公布了募集规模。

**或与监管层摸底检查伞形信托有关**

一位不愿具名的专家则认为，暂缓认购或与监管层查场外配资摸底伞形信托有关。近年来信托风险逐渐放大，尤其今年银行理财资金通过信托管道间接入市，其中伞形信托相对难监测统计。

“而暂缓认购更多考虑降低证券类信托发行成本，维护股市稳定。”他称，“伞形信托主要拿银行理财资金进入证券市场，其受托资产管理额越大，挣钱越多，认购保障基金的钱就越多。”

另据一名券商人士介绍，从近日种种迹象来看，监管层确实在摸底和排查伞形信托，欲对其进行规范约束。

接近保障基金人士称，虽然推迟认购，但大多数信托公司认购资金都准备好了。普益财富研究员匡宸郗称，1%的比例无论认购与否，对市场与信托公司影响均有限。

官方数据显示，今年4月1日信托公司已按净资产规模的1%首次认购了31.6亿元的保障基金。按照规定，今年4月1日起新发行的资金信托需按发行额1%认购保障基金，并于7月15日前缴入认购资金，此后每季度都按上季度发行信托新增规模的1%来认购。

伞形信托是指，同一个信托产品之中包含两种或两种以上不同类别的子信托，每一个子信托就是一个小型结构化信托。投资者可根据投资偏好自由选择其中一种或几种进行组合投资。信托公司通过其信息技术和风控平台，对每个子信托进行管理和监控。

中国信托业保障基金公司成立于去年底，保障基金是化解处置信托业风险的非政府性行业互助资金，此外可投资于银行存款、同业拆借、购买政府债券、中央银行债券、金融债券、货币市场基金等。（完）

(发稿 王蕾；审校 张喜良)

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