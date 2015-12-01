综述：全球基金11月增持英美股票 寄望2016年新兴市场反弹

路透伦敦11月30日 - 全球投资者在11月提高美国与英国股票配置，并提高部分新兴市场资产配比至多年高点，为其潜在反弹做准备。

本次调查在11月17-26日进行，访问了50名美国、欧洲、英国、日本和中国的基金经理及投资总监。

在此期间，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员强烈暗示市场应该预期12月开始升息。而欧洲央行(ECB)总裁德拉吉则暗示准备在12月3日政策会议上扩大货币宽松。

投资者仍然相对看多风险资产前景，11月全球投资组合中的整体股票配比保持在48.2%。债券配比上升1个百分点至37.4%，而现金比重则从6.3%降至5.4%。

Pioneer多类资产投资全球主管Matteo Germano强调，在美联储即将于10年来首次上调近零利率之际，围绕中国、新兴市场以及美联储都存在风险。不过，他仍然保持正面看法。

“我们相信，尽管在所有结构性风险仍然存在的情况下...推动景气循环上升的因素依然存在，”Germano说。

这种信心在资产管理公司的股票投资组合中表现得最为明显，他们把美国股票的持有比重从10月时的38.5%提高至40.2%。

10月标准普尔500指数.SPX强势上涨，月线收高8.3%。11月未能重现这样的辉煌，涨幅仅为0.5%，但投资者依然对美国经济前景表示乐观。

“美国的动能依然为正面，”Germano说。“成长的范围更广且更加强劲，就业市场的改善有可能继续支持内部需求。”

英国财富管理公司Investment Quorum投资长Peter Lowman预测，全球经济成长若出现惊喜，对股市都将是利好，美国和欧元区有可能从中受益。

投资者同时还将英国股票的持有比重上调至11.2%，为2015年5月以来最高，并维持欧元区股票配比在18.6%不变。

**新兴市场触底**

本月最明显的变化之一就是对新兴市场的信心回暖。投资人将欧洲新兴市场股票比重提高至2.5%，为2011年5月以来最高；同时亚洲除日本以外股市的比重亦增至6.5%。

新兴股市.MSCIEF今年已挫跌14%，而且自2012年以来投资人还没有得到正回报。一些经理人认为该市场已触底，正在看似已超卖的资产中寻找机会。

“显然，新兴市场近几个月受挫最深，如今有一些价值已浮现，尤其是那些比较没有受到大宗商品价格崩跌影响的国家。

“因此在进入2016年时，有几个新兴市场国家会是投资者的兴趣所在。”

欧洲央行若额外推出刺激举措，欧洲的新兴市场被认为有可能获得提振，因这些国家的经济与西欧的复苏息息相关。

此外，亚洲的制造业中心应该也会受惠于持续偏低的油价及美国消费者支出的增加。10月时美国耐久财(耐用品)订单较前月增加3%。

但投资者继续规避拉美股市，曝险降至1.1%，是有路透调查记录以来的最低水平。

巴西仍对拉美股市构成巨大拖累；人们担心，这个拉美最大经济体的反腐败努力或将影响其其解决经济问题的计划。

固定收益投资组合方面，资产管理公司将美债持仓比重略微调降至38.3%，英债持仓比重则降至9.8%，为2015年5月以来最低。

但今年10月，投资者将除日本以外亚洲债券持有比例从2.6%提高至4.5%，为路透调查开始追踪该数据以来的最高配置。

但一些资产管理公司仍对重回这些市场比较谨慎，尽管估值很有吸引力。亨德森全球投资的跨资产基金经理Chris Paine表示，本币新兴市场债券相对来说比较便宜。

“但这其中的很大一部分是汇率波动造成的，”他说。“我们认为，硬通货和本币新兴市场债券所提供的收益率，不能抵消基本指数所承担的信用风险。”(完)