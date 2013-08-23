资金加速撤离新兴市场基金--研究机构EPFR

路透伦敦8月23日 - 多家银行周五引用基金研究机构EPFR Global资料指出，过去一周资金撤离新兴市场基金的速度加快。

EPFR Global周四晚间向客户发布的资料显示，8月21日止当周有13亿美元资金撤离新兴债券基金，为7月中以来最大外流金额。

在这类基金之中，对美债波动较敏感的硬货币债券基金，资金外流规模扩大至7.32亿美元，较前一周增加一倍以上。银行业者表示，三分之二的资金外流是由于散户投资人卖盘。

经过这一周的资金外流，新兴债券基金5月底以来的总失血规模达到204亿美元。

资料显示，新兴股票基金的外流规模为17.3亿美元，亚洲及拉丁美洲基金受创最大。以个别国家来看，巴西基金资金外流近5亿美元，中国基金失血3亿美元，外流情况名列前茅。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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