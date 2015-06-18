基金经理人为FED升息后美股或呈多头行情预做准备

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约6月17日 - 货币政策收紧通常会打压该国的股市。但数位顶尖基金经理人表示，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)一如预期地在今年稍晚升息，他们现在要为美股上涨做好准备。

他们的理由是：如果美国经济确实强劲到能让美联储进行2006年以来的首次升息，那么经济成长加速，进而导致企业获利增加，将盖过举债成本升高的影响。

同时，许多人认为公债价格下跌，将促使更多投资人转战股市。

“只要通胀保持在低位，甜蜜点就在股市，尤其是如果美联储缓慢升息的话，”Eaton Vance债券基金(EVBAX.O)旗下多元化固定收益联席主管Kathleen Gaffney表示。该基金管理着18亿美元的资产。

“如果固定收益市场暂时走弱，这(股市)真的是目前我们的最佳回报来源之一，而且真的是很不错的流动性来源，”她并称。

Gaffney所管理的基金股票投资上限是20%，目前其投资组合已有18%是投资在迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)和Humana (HUM.N)等拥有稳定股息的大型股上。

当然，没有几个基金经理人认为这会一帆风顺。

标准普尔500指数.SPX今年涨幅仅2%，反映出投资者对升息前景的焦虑。许多人对2013年的缩减购债恐慌(taper tantrum)记忆犹新，当时美联储减少对经济刺激的前景，让该指数一个月内下挫逾7%。

在今年稍晚时间里，无论是升息还是股市上涨，都说不上十拿九稳。“每次当所有人开始相信经济形势良好，升息近在眼前时，市场却走了另一个方向，”Sun Life Global Investments投资长Sadiq Adatia说。

不过，周三美联储官员暗示经济可能足够强劲，可以支持年底前升息，此后有关2015年行动的预期得到强化。

**短期波动**

今年业绩顶尖的几位基金经理人预测股市将进一步上涨。

Thornburg价值基金规模为10亿美元，其联合基金经理人Connor Browne一直在削减已经大涨的生物科技类股，譬如Gilead Sciences(GILD.O)和Zoetis(ZTS.N)，目的是在手头保留资金，如果美联储宣布计划时市场出现短暂抛售，就能够逢低买入。

“利率在如此低点停留了这么长时间”，市场起码会出现短期波动，他说。

有一些证据表明，投资者在升息预期的引导下，已经撤出了股市中部分收益较高的类股。比如，公用事业类股今年以来跌幅将近10%，Wilshire美国房地产投资信托指数今年将近下跌5%。

Janus全球精选基金(JORAX.O)的投资组合经理人George Maris也出于美国经济改善的预期，一直在加仓经济周期类股。

“升息有很恰当的理由，那就是系统内实现了增长，我们正开始将金融危机抛到脑后，”他说。(完)

(编译 戴素萍/郑茵 审校 许娜/龚芳)

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