基金公司固有资金投资范围拟扩大到所有资管领域--证监会

路透北京3月14日 - 中国公募基金管理公司的固有资金运用限制较多，只能投资于基金、国债以及设立境内外子公司等。中国证监会周四发布通知，扩大基金管理公司固有资金的使用范围，并且鼓励基金公司收购兼并、参股与资产管理业务相关的机构。

证监会网站刊发新闻稿称，基金管理公司逐步向现代财富管理机构转型，对于固有资金管理的过严限制已不能适应基金行业发展要求。

“鼓励基金管理公司收购兼并、参股与资产管理业务相关的机构，提升行业整体竞争力，按照‘放松管制、加强监管’的总体思路，拟适当放开对基金管理公司固有资金运用的限制，引导基金行业建立灵活有效的固有资金运用管理机制。”新闻稿称。

该规定并扩大了基金公司固有资金的使用范围，允许固有资金用于以下投资：银行存款、债券、央行票据、证券投资基金、商业银行理财产品、特定客户资产管理计划、集合资产管理计划、集合资金信托计划、设立子公司、进行与经营资产管理业务相关的股权投资等，为基金管理公司固有资金投资提供了较为宽泛、灵活的选择。

是次中国证监会下发的《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定（征求意见稿）》征求意见为期半个月。

该规定还鼓励基金管理公司运用固有资金按照规定购买本公司及子公司管理的基金或特定客户资产管理计划，与基金份额持有人、其他客户共担风险、共享收益。（完）

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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