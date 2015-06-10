焦点：对冲基金增加对欧洲并购交易的押注 相信希腊危机即将到头

图为美元纸币和一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦6月9日 - 希望从企业宣布合并和收购等消息中获利的对冲基金管理公司正加大对欧洲的押注，相信希腊债务危机即将解决，并将刺激企业并购交易数量上升。

企业并购活动已经复苏，因在许多发达市场需求温吞的情况下，现金充裕的企业希望通过收购实现成长，从而让数十亿美元资金产生效益。

不过，汤森路透数据显示，虽然今年迄今欧洲的交易额已较上年增长了五分之一，至4,360亿美元，但增幅仍不及美国的47%和亚洲的60%。

无论结果如何，只要旷日持久的希腊危机结束，就将消除欧洲企业并购交易面临的一个巨大障碍，并进一步解冻数十亿美元的企业现金。

“目前唯一阻碍我们的就是，希腊问题仍未解决，”Polygon联合创始人Reade Griffith称。他管理着欧洲最大的事件驱动型对冲基金之一。

近期公布的一份路透调查显示，今年希腊因为可能无法得到新贷款并可能发生债务违约而离开欧元区的概率不到三分之一。

希腊政府发言人周一表示，希腊愿意做出妥协以达成协议。

Griffith表示，其管理的6亿美元欧洲事件驱动型对冲基金对并购交易的风险敞口已经增加一倍至约40%，但他拒绝透露何时进行的上述调整。

对冲基金数据提供商Eurekahedge称，整个行业策略中有部分旨在从重大企业事件中获利，截至今年4月底，这些专注交易题材的基金整体增长8%，为2010年来最好开局，超过美国同业的增长2%。

已宣布的欧洲并购交易宗数及规模图表：link.reuters.com/mer84w

欧洲并购交易行业构成图表：link.reuters.com/per84w

Lyxor Asset Management的研究主管Philippe Ferreira表示，在欧洲，最受欢迎的押注包括皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)与BGBG.L，以及诺基亚NOK1V.HE和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA的合并。壳牌已同意以700亿美元收购BG。

汤森路透数据显示，今年欧洲达成的交易中，能源与电力、原材料、保健以及工业类企业占到将近60%。

交易涉及企业的范围料将进一步扩大。Oceanwood的Lynch预计，以内容为主的媒体公司以及意大利电信运营企业中将产生更多交易。

安本资产管理(ADN.L)的资深另类投资经理人Ben Watson表示，虽然在事件驱动型对冲基金的交易中美国并购交易仍然占据主导，但有更多欧洲的交易即将出现。

“这些欧洲交易中有一些实际上利差很有吸引力，从投资回报角度来说，人们似乎愿意把资金更多地投向那里。”

Omni Partners旗下管理规模达6,000万美元的Omni Event基金经理人John Melsom说，投资者越来越相信，希腊危机将得到控制。

“如果他们能够为如何控制希腊局势并使之留在欧元区开创一个先例，我认为这将会让投资者感到更加确定，也会有更多交易涌现。”(完)

(编译 许娜/王兴亚/郑茵 审校 王颖/李爽)

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