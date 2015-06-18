一些基金经理看衰希腊局势 警告投资人勿对希腊退欧风险疏忽大意

路透纽约6月17日 - Tom Sowanick是一位从事投资业务已有30年经验的老手，他本周从希腊旅行回来，对希腊的债务危机有一番“颇为严肃的见解”：如今他预期该国将会发生违约并离开欧元区。

Tom为位于新泽西州Ahilio Investment Advisors的创办人，他是少数几位认为目前希腊和其债权人的紧张关系将导致希腊退出欧元区的美国投资者之一，这几位投资人也为欧美市场可能遭遇的重大冲击做好准备。

迄今美国投资人一直大都对每况愈下的希腊危机抱持着乐观看法。在希腊及其债权人之间的谈判再次破裂后，意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率周二均跳涨。美国市场受到的影响比较小，希腊方面的悲观消息，只有短暂打击股市。债市则有温和的避险买盘进驻，波动性也仅稍稍上升。

但有不少接受路透调查的美国投资者表示，对希腊违约和可能退出欧元区的担忧与日俱增。他们表示，这样的看法似乎市场还未反映，如果希腊违约并被迫离开欧元区，那么市场将有急跌的风险。

“这是我的基本假设，”Sowanick表示，他指的是“退欧”的假设情况。“我认为，如果希腊及其债权人未能妥协，欧股将严重受挫。”

旧金山Wedbush Equity Management的投资长Stephen Massocca表示，他认为希腊最终将退出欧元区，但欧洲央行将会采取行动来控制损害。

“我担心的是，如果整个欧洲开始有一波大卖压，欧洲央行如何真的有效阻止。欧洲央行真的有能力阻止一场倾巢而出的恐慌吗？”他说道。

周二公布的美林美银针对逾200位基金经理人的调查显示，仅有15%的受访者表示，希腊最终将离开欧元区，另有42%预期会发生违约。

美林美银表示，其他43%受访者认为会有“不错的结果”。该公司警告称，“希腊问题和平落幕是市场要上涨的必要条件。”

Federated Global Allocation fund的共同经理人Phil Orlando表示，如果希腊违约，美股可能至少下跌5%。

Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn表示，投资人认为希腊退欧对美国市场影响有限的普遍看法，这可能是过于大意了。

Mendelsohn并称，他已经做好对冲部位，以防市场大跌。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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