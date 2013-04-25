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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 17:31 BJT

欧洲经济：IMF第一副总裁敦促欧洲政府采取行动促进经济增长

路透伦敦4月25日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周四表示，欧洲决策者必须采取行动增强经济增长前景，因为该地区有陷入长期停滞的风险。

利普顿称，IMF对于欧洲有望明年恢复增长的预测存在风险。

利普顿在伦敦的演讲中称，现在政府的政策必须推进增长。

“欧洲有陷入增长停滞的风险，这会对家庭、企业、银行和其他机构产生严重影响。”

“因此，为了避免可怕的经济下行，决策者必须马上行动提升增长前景。”(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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