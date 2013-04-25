欧洲经济：IMF第一副总裁敦促欧洲政府采取行动促进经济增长

路透伦敦4月25日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周四表示，欧洲决策者必须采取行动增强经济增长前景，因为该地区有陷入长期停滞的风险。

利普顿在伦敦的演讲中称，现在政府的政策必须推进增长。

“欧洲有陷入增长停滞的风险，这会对家庭、企业、银行和其他机构产生严重影响。”