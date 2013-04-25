欧洲经济：IMF第一副总裁敦促欧洲政府采取行动促进经济增长

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透伦敦4月25日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周四表示，欧洲决策者必须采取行动增强经济增长前景，因为该地区有陷入长期停滞的风险。
利普顿称，IMF对于欧洲有望明年恢复增长的预测存在风险。
利普顿在伦敦的演讲中称，现在政府的政策必须推进增长。
“欧洲有陷入增长停滞的风险，这会对家庭、企业、银行和其他机构产生严重影响。”
“因此，为了避免可怕的经济下行，决策者必须马上行动提升增长前景。”(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。