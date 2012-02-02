对冲基金未雨绸缪 防范欧元区瓦解

路透伦敦2月1日电---紧张不安的对冲基金经理正对投资组合进行压力测试,为欧元区破裂的最恐怖噩梦未雨绸缪,寻找防护手段.

希腊债务重组磋商依然悬而未决,欧元区有一国甚至多国退出的可能性虽小,但确实存在.在此情况下,对冲基金测试所用的情景假设包括欧洲股市暴跌50%,或油价挫跌45%,以及金价上涨30%等.

基金经理还试图翻出针对希腊德拉克马(drachma)或德国马克等货币所做的老计算机模型,从而为发生前所未见的事情做准备.

许多已经缩减风险的基金经理都在大量买入信用违约互换(CDS),或价外程度很高的期权,希望借此经受住欧元区瓦解的冲击.

"你无法想象出这会是怎样的事件,但这不等於你不用去想了."一名不愿透露姓名的对冲基金首席风险官表示.

"人们都在自问'我有德国马克时代的表现记录吗?'以及'我把那些(针对德国马克所做的)计算机模型扔了吗?'."

基金亦在试图弄清,如果通常情况下相关性很低的不同资产类别开始同时大幅下挫,会给他们造成什麽影响.

SunGard亚太策略主管Mark Wightman称,"凡是首席风险官都在研究这些假定情况--比方说如果欧元下挫15%,股市大跌25%,如果违约可能性上升,复苏步伐下滑,机构经纪(prime broker)和管理者会受到哪些冲击?"

"这些假定正变得相当复杂,人们开始关注事情间的相互关系,以推断可能的影响."

**避险**

可以做空的对冲基金虽比那些只能做多的基金有更多可用工具来应对市场下滑,但其表现却参差不齐.

据美国对冲基金研究公司(HFR),去年对冲基金平均亏损略超5%,而标普500股指总回报率为2.1%.这是对冲基金在2008年信贷危机中遭遇重创後,在短短四年内录得的第二次年度亏损.

内情人士称,许多对冲基金已减持那些被视为处在风险最前线的资产,比如欧元或欧洲股票,但却发现选择有限.

该对冲基金首席风险官表示,"我们目前仍然都在努力开展业务.我很想说我将把所有资金投入美元资产,但却不能这麽做."

他说,"一方面是制定应急计划--解决需要首先克服的问题,另一方面是要作出事先调整--'当下我不需要在某个领域投下重注',比如欧股或欧元."

"当然我们在这些市场的某些领域持有较少部位."

一位不愿具名的投资者谈到,随着德国等较强大核心经济体和较薄弱的二线经济体之间的主要差异日益明显,部分基金亦开始重新调整股票空仓的布局.

这位投资者称,例如,在希腊银行股受该国债务危机影响"开始变得难以预测"後,原先持有一家德国银行股票且作空一家希腊银行的经理,已转为通过做空另一家德国银行来对冲前述德国银行的持股.

然而,由於欧元区瓦解後哪些货币将保留及这些货币表现会如何尚不明朗,基金公司仍不确定风险对冲将在多大程度上保护其利益.

这位风险官表示,"对冲基金或许拥有一套与其持仓情况极度配套的对冲方案.但是一旦欧元区瓦解,没有哪个方案能够应对,对冲基金的持仓或许就要以一种新货币来计价."

**避免遭到波及**

出现这一进退维谷的局面,部分原因在於对风险价值模型(value at risk,简称VaR)不信任.VaR是银行用来表示预估潜在损失的一种标准,以一定信心百分比水平来表示.

美国Imagine Software执行长Lance Smith表示,"像VaR这样传统的风险衡量标准,对欧元区瓦解这一风险事件毫无用武之地."该公司一直在与对冲基金合作,以评估欧元区瓦解对这些基金公司投资组合的影响.

"欧元瓦解可能是标准差为7的事件.标准差为6.5的事件每3,400万年才出现一次;而Eurostoxx指数下跌50%是标准差为21的事件.这不过凸显出了标准统计学方法的缺陷."

行业高层表示,信用违约互换(CDS)、外汇期权或者说价外程度很高的期权,都成为颇受青睐的避险工具,期权价格已因此被推高.

不过即便如此,也存在交易对手能否履行支付的疑虑.

一位基金筛选人告诉路透,对冲基金经理人可在建立买进德国债券交易的同时,以CDS来进行抵销.

"他的基本依据是假如有人不想要欧元,德国债券就成了追捧的目标."(完)

--编译 程琳/侯向明/兰秀娟/李婷仪;审校 石冠兰/隋芬

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