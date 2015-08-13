8月对冲基金吸纳资金创15个月最高--数据

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月13日 - 数据显示，8月投资者增加对冲基金方面的投资速度创15个月来最快。
SS&C(SSNC.O)GlobeOp资本流动指数(The SS&C GlobeOp Capital Movement Index)8月上升0.92%，为2014年5月以来最快升速，当时为0.98%。
而7月份投资者则以六个月来最快速度减少了对冲基金方面的投资。
“经季节调整后，该指数之所以上升主要是因为资金外流减少而资金流入稳定，”SS&C Technologies的董事长兼首席执行官Bill Stone称，“这表明投资者正在增加对冲基金方面的投资，因为当前美国和海外市场所带来的回报不同，像中国和希腊都存在重大影响因素。”
该指数基于客户提供的数据，覆盖全球对冲基金所投资产的10%左右。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。