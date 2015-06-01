基金互认对象以公募基金为主 不会纳入私募基金--香港官员

路透香港6月1日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，基金互认对象以公募基金为最主要，相信私募基金不会纳入其中。

陈家强出席一项公开活动后向传媒表示，相信私募基金不会在基金互认的范围内，因为基金互认最主要让公募基金参与，即是有散户参与、将资金让公募基金经理管理。

他并指出，“基金互认是一个长远的政策，令投资者的散户比例减低，增加机构投资者的参与，对市场的发展反而有好的影响。”

中国证监会与香港证监会此前公布基金互认规定，自7月1日起施行，初始投资额度为内地与香港的资金进出各3,000亿元人民币。

随着沪港通的实施以及深港通、基金互认的即将开通，市场人士形容港股的波动性愈来愈A股化。

就近期香港细价股份出现大幅波动是否受内地资金影响，陈家强称，细价股很多时候，以常理来说，有些股票的股权很集中，当股权集中，若有些人炒卖或者供求很多，它的价格可以上升得很快。

“最主要的问题是，投资者自己要小心，当某股票在没有消息的情况下大幅上升，就应该有戒心。”他说。

他并称，若说股价波动并非完全因为股权集中，而是当中牵涉市场操纵，这方面证监会一定会不遗余力去调查和追究。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。