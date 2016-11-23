明年港股前景乐观 受助于中国经济稳定及盈利增长--安本

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月23日 - 安本资产管理周三称，该行对明年香港股票前景持乐观看法，因预料中国经济进一步稳定以及企业盈利增长。
安本企业管治主管David Smith在记者会上称，该行对港股持乐观看法，因估值不高，加上预期明年中国经济稳定，企业盈利将有中低双位数增幅，因此建议投资者拣选一些财务稳健的股份。
不过，该行亚太区多元资产方案主管吴丽如指出，港元与美元挂钩令香港稍欠优势。而该行预测美国将于下月加息，并会于2017及18年分别再有两次加息，惟加息步伐未明。
“市场现正处于拐点，具体走向取决于特朗普的政策倾向以及通胀前景。”她说，特朗普提出的政策对于美国经济来说既能载舟亦能覆舟，监于债务负担已很沉重，借贷成本上涨可能抵销财政开支增加所带来好处，导致美国经济增长较预期缓慢。
“不过，假如债券市场认定联储局‘行动慢人一步’，而加薪幅度又未能追上物价升势，情况有可能变得险峻。”她并称，若果美国实施更多保护主义，有可能令进口产品价格上涨，美国本土通胀升温。
至于中国人民币，安本亚洲固定收益高级投资经理Kenneth Akintewe称，预期人民币有进一步贬值压力，但该行担心的是资本外流情况，加上挥之不去的增长压力、过剩信贷等风险，一旦重燃投资者的忧虑，他们倾向会表现过度，并引发如去年一样的市场波动。
他建议投资者投资于基本因素良好的市场，即对环球市场敏感度较低或较为着重独特因素的市场，例如印度，因其政策组合良好及物价压力已经减轻。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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