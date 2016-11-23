明年港股前景乐观 受助于中国经济稳定及盈利增长--安本

路透香港11月23日 - 安本资产管理周三称，该行对明年香港股票前景持乐观看法，因预料中国经济进一步稳定以及企业盈利增长。

安本企业管治主管David Smith在记者会上称，该行对港股持乐观看法，因估值不高，加上预期明年中国经济稳定，企业盈利将有中低双位数增幅，因此建议投资者拣选一些财务稳健的股份。

不过，该行亚太区多元资产方案主管吴丽如指出，港元与美元挂钩令香港稍欠优势。而该行预测美国将于下月加息，并会于2017及18年分别再有两次加息，惟加息步伐未明。

“市场现正处于拐点，具体走向取决于特朗普的政策倾向以及通胀前景。”她说，特朗普提出的政策对于美国经济来说既能载舟亦能覆舟，监于债务负担已很沉重，借贷成本上涨可能抵销财政开支增加所带来好处，导致美国经济增长较预期缓慢。

“不过，假如债券市场认定联储局‘行动慢人一步’，而加薪幅度又未能追上物价升势，情况有可能变得险峻。”她并称，若果美国实施更多保护主义，有可能令进口产品价格上涨，美国本土通胀升温。

至于中国人民币，安本亚洲固定收益高级投资经理Kenneth Akintewe称，预期人民币有进一步贬值压力，但该行担心的是资本外流情况，加上挥之不去的增长压力、过剩信贷等风险，一旦重燃投资者的忧虑，他们倾向会表现过度，并引发如去年一样的市场波动。

他建议投资者投资于基本因素良好的市场，即对环球市场敏感度较低或较为着重独特因素的市场，例如印度，因其政策组合良好及物价压力已经减轻。（完）