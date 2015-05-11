焦点：退休基金认为ECB购债举措会稳定欧洲债市 7月公债供应料下降

路透伦敦5月8日 - 德国公债最近下跌，但退休基金拒绝对欧洲公债持仓做重大调整，他们坚信欧洲央行的购债计划会稳定市场。

上月欧元区流通主权债中有三分之一的收益率是负值，这促使一些投资者清仓。这样的交易实际上已迫使他们因为向政府提供长期融资而付费。

通常具有避险功能的德国主权债跌幅尤其猛烈。

但投资组合经理们预计，欧洲央行持续购买主权债将稳定市场。购债举措是欧洲央行总裁德拉吉欧元区经济刺激计划的基石。

AXA Investment Managers的Chris Iggo说，最近德债遭遇抛卖，说明大家都意识到从债券负收益率中捞不到什么好处，而且除非发生一些经济灾难，中期来看利率会上升。

“我们可能已经触底，”债券首席投资总监Iggo表示。

由于公债被视为可准时全额偿付的欠条，因而成为养老基金投资组合中的重要组成部分。有鉴于此，大多数养老基金倾向于长期持有所购买的公债。

咨询公司Towers Watson近来的一项调查显示，在全球主要养老基金市场所拥有的33万亿(兆)美元资产中，公债占到了近三分之一。在英国，2014年时公债在该国养老基金中占据了超过四分之一的比重。

**对冲基金遭到打击**

对冲基金或其他通过在二级市场买卖债券获利的激进型基金必须迅速行动，以应对债券市场近来的跌势。

利用数学模型来押注长期市场走势的CTA对冲基金在4月份遭到打击，因为他们之前押注债市将进一步上升。行业跟踪公司Eurekahedge的数据显示，这类基金在4月份平均亏损1.7%。

“随着债市走势发生逆转，这类对冲基金陷入困境，”Lyxor Asset Management的研究负责人Philippe Ferreira说。

**公债价格企稳**

不过到了周五，德国指标10年期公债DE10YET=TWEB结束九连跌，收益率(殖利率)下降7个基点，周四曾逼近0.80%。

很多投资者认为，德债价格仍然过高，但同时又表示，欧洲央行1万亿(兆)欧元的量化宽松(QE)措施至少会在2016年9月之前继续推动德债维持高位。欧洲央行的购债计划严重依赖对德国公债的购买。

“我认为，欧洲央行削减购债规模的可能性微乎其微，”德盛安联资产管理旗下1,710亿欧元欧洲固定收益业务首席投资官Franck Dixmier称。

“德拉吉在上次新闻发布会上已相当明确地指出，真正重要的是看淡数据，然后评估经济真实的中长期走势。目前欧洲央行还远未达成实际物价稳定和约2%通胀率的最终目标。”

正因为如此，很少有资产管理公司对自身投资组合或策略做出长期实质性调整。他们仍认为，欧洲公债价格依然处于20年牛市行情的最后阶段。

投资者称，7月市场现金流入规模料飙升，预计也将支撑欧债定价。

“我们预计7月份政府公债净供应大幅下降，约1,200亿欧元，这将有助纾缓欧元区公债的压力，”Dixmier称。(完)

(编译 李爽/汪红英/刘秀红；审校 高琦/龚芳/王兴亚)

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