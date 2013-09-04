双汇收购史密斯菲尔德面临维权基金阻击

路透芝加哥9月3日 - 维权对冲基金公司Starboard Value LP称其正与部分投资者合作，这些投资者有意支付“大幅”高于中国双汇国际报价的价格收购史密斯菲尔德(Smithfield Foods)SFD.N。

Starboard是一家总部在纽约的基金公司，拥有Smithfield的5.7%股份。该公司在周二致股东的信中表示，已经收到其他方面“不具约束力的书面意向”，他们愿意以高出双汇报价的价格收购Smithfield。双汇收购报价为每股34美元的现金。

这项竞购提案尚未完成，但Starboard称计划在本月稍晚投票反对Smithfield和双汇的并购案，以便争取更多时间来完成其收购方案。

Smithfield总部设在弗吉尼亚州，是全球最大的猪肉生产商。该公司定于9月24日召开股东特别会议，对双汇的收购提案进行投票。该交易在5月达成，包含债务在内的当时估值约为71亿美元，可能成为中国公司对美国公司的最大一笔收购案。

美国政府7月末称，将审查双汇国际收购Smithfield计划的时间额外延长45天。

Starboard认为，若Smithfield的资产分拆出售，将能卖出更高价钱。7月，Starboard称已聘请Moelis & Co.和BDA Advisors Inc.担任其顾问，以寻找有兴趣的收购公司来联合提出收购计划。根据彭博8月9日的报导，Starboard已经接触过投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和Tyson Foods Inc(TSN.N)等其他肉类加工商。

美国本土企业可能成为Smithfield的东家，这种前景会让反对中国企业收购的人感到欣慰。但一些产业分析师称，目前要阻止双汇收购Smithfield或许很困难。

双汇国际控股周二上午在声明中宣布，已从八家银行得到约40亿美元的贷款，用于收购Smithfield的交易。该消息促使D.A. Davidson & Co分析师Timothy S. Ramey周二在研究报告中写道，“双汇国际控股收购Smithfield看来已相当确定。”

双汇和Smithfield拒绝就Starboard寻找竞购买主的举动置评。周二尚未联系到Starboard、黑石集团(百仕通)和Tyson Foods进一步置评。

Starboard称将投票反对这宗并购案，部分是为了让Smithfield将原定于在9月24日召开的特别会议推后，因为如果股东在这次会议上批准双汇收购案，则Smithfield董事会就不得考虑之后收到的其它收购提案。董事会“只能考虑股东通过双汇收购案之前收到的其它收购提案”。

根据双汇并购提案的条款，交易必须在11月29日前完成。据Starboard的信件，交易条款中还允许，如果Smithfield无法获得支持双汇收购的足够票数，则可将原定于本月稍晚召开的特别会议延后。

“我们认为这项并购案低估了Smithfield的价值，若给予更多时间，股东则可得到价格更优的替代性方案，”Starboard在信件中写道。

这个对冲基金承认，如果无法敲定和提出条件更优厚的并购提案，其将投票支持双汇收购。(完)

(编译 朱晓军/王翔琼；审校 张涛)

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