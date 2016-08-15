焦点：中国基金业监管政策再收紧 管理层防风险逐一“排雷”

作者 张晓翀/林琦

路透北京8月15日 - 中国证监会近日连续出台针对基金业的监管措施，表明在防风险仍为首要任务的背景下，管理层正努力排除风险隐患，基金业也将继续在转型的阵痛中艰难前行。

业内人士指出，基金子公司利用手中最全的金融牌照，近年来不断通过监管制度套利无序扩张，必然引起监管层的关注；另外保本基金在实践中并不安全也正成为市场中新的隐患。

“管理层出台这两个规定，主要还是出于加强基金公司风险管理考虑，特别是基金公司通道业务及贷款类业务这块，确实需要加强风控，同时也有必要压缩规模。”独立资产管理研究机构泽奔咨询高级经理施宏申表示。

中国证监会上周五就保本基金指导意见修订稿、基金子公司管理规定及专户子公司风险控制指标管理办法向社会公开征求意见。此次公布的基金子公司两项新规与5月下发的内部征求意见相比，被业内视为最关键的风险指标计提要求依旧被保留，同时要求母子公司间、受同一基金母公司控制的不同子公司间禁止同业竞争。

施宏申说，若以信托业与基金公司做简单的类比，基金公司公募及专户合计的管理规模与信托业差不多，但现在基金业的资本实力连信托业的零头都不到，抗风险能力太弱了。据统计，目前信托公司平均注册资本逾25亿元人民币，而基金子公司不足1亿元。

国内基金公司管理资产包括公募基金和专户。据官方数据，截止7月底，国内基金公司成立79家专户子公司，管理资产规模逾11万亿元；6月底基金公司公募基金资产合计7.95万亿元。而据中国信托业协会最新数据，一季度末信托资产规模为16.58万亿元。

而目前基金公司的业务格局中，已经隐现资管混业竞争格局，各种业务和产品均无法再通过传统的主动管理亦或通道业务简单的加以区分，以往的标准化监管将面临极大的挑战和难度。例如基金子公司可以通过募集单一资金和集合资金的形式进行投资，且资金可投向各类资产。而其在投资限制、投资者人数限制、监管约束和净资本约束方面较信托与券商资管存在明显的优势。

分析人士表示，监管层此举加强了对基金子公司的风险监管，能有效避免因子公司风险过高而导致的市场动荡。但非标和股权投资业务风险管理难度较大，造成损失后将直接影响基金公司经营稳定性。

**及时踩刹车**

经过几年无序扩张，监管层似乎已意识到以往放权与加强行业自律相结合的改革思路并不奏效，基金公司作为轻资产公司，一但出现问题可能赔光资本金，因此从监管者的角度必将“风控”放在首位。

上海一位基金公司人士指出，国内的保本基金，基本上最终担保责任人仍为基金管理公司本身。相对于日益膨胀的保本基金规模，基金公司潜在风险不断扩大，本次新规及时给保本基金发行潮刹了车。

“据我们内部统计，如果按5倍资产规模计，全行业大概只有三四家基金公司还有余额可发保本基金，未来1-2年保本基金将成稀缺产品。”他说。

在上周五发布的保本基金新规中，明确基金管理人管理的保本基金，合同约定的保本金额乘以相应风险系数后的总金额，不得超过基金管理人最近一年经审计的净资产五倍，原本为30倍。

实际上，针对基金子公司出现的种种问题，此前基金业协会已就基金子公司管理新规向市场征求过意见，不过当时市场反映较为强烈，证监会随即为此专门进行了表态：少数专户子公司风险隐患较大，表现在大量开展“通道业务”，盲目拓展高风险业务；风控、合规管理薄弱；资本约束机制缺失，盲目扩大业务规模；组织架构混乱。

证监会发言人透露，政策措施将聚焦加强监管、防控风险和规范发展。支持基金子公司稳健发展，建立和完善基金子公司风险控制指标体系，引导基金子公司在有效管控风险的前提下稳健开展业务。

华泰证券研报指出，新开展资管计划存续期到期后,基金子公司风险资本将会增加，现有净资本无法满足风控指标要求。未来部分基金公司将会缩减通道业务规模，资金充裕大股东或会选择补充资本金。

施宏申亦认为，未来基金子公司有两个方案，一是增加资本金，二是调整业务结构，压缩通道业务及贷款业务，“我觉得很有可能是注资和调整业务同时进行，单做一个不够”。

**新版意见稿不乏亮点**

此次征求意见稿体现出不少亮点。如取消了对基金母公司设立子公司的门槛限制，删除了基金母公司净资产不得低于6亿元等七项设立要求。

此次修订稿还新增基金子公司可从事私募股权基金管理业务的规定，扩大了子公司的私募资管业务范围，并首次明确基金母公司对子公司持股比例不得低于51%，取消参股5%股东净资产的门槛，鼓励包括技术和渠道在内的不同资源进入。

国内某大型券商资管人士指出，考虑到目前市场上多数公募基金未满足先前设立的硬性指标，此次修订将基金子公司设立门槛维持原先水平，有利于基金母公司继续开展子公司业务，维护市场稳定。

不过某此前在基金子公司就职人士表示，新规也为基金子公司转型提供了方向，在整体市场环境不佳的情况下，基金子公司不良资产证券化业务和海外投资业务正成为未来重要的转型方向，而监管层似乎也有意对此进行引导。

按新规定，在基金专户子公司风险资本的计提里，一对一专户业务将最多按1.5%计提风险资本计算系数，而资产证券化业务则按0.4%-0.6%计提，开展跨境投融资的资管计划按0.5%计提。（完）