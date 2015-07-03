中国国务院批复保险投资基金设立方案 可投资上市和非上市股权

路透北京7月3日 - 中国国务院周五公布对中国保险投资基金设立方案的批复。基金设立方案称，保险投资基金将主要投向基础设施建设，在此基础上亦可投资战略性新兴产业等领域；基金投资形式包括上市和非上市股权等。

刊登在中国政府网的中国保险投资基金设立方案称，该基金主要投向战略项目、基础设施建设、国际产能合作和“走出去”重大项目等；基金和中保投资公司应在协议和章程中明确直接投资基础设施建设的最低比例。

方案并称，在此基础上，基金可投资于战略性新兴产业、现代物流、健康养老、能源资源、信息科技、绿色环保、中小微企业等领域。

“基金投资形式主要包括上市和非上市股权、优先股、债权、资产证券化产品，以及股权基金、并购基金、夹层基金等各类投资基金。”方案表示。

此前，国务院常务会议指出，将设立中国保险投资基金，规模为3,000亿元人民币，主要向保险机构募集，并以股权、债权方式开展直接投资或作为母基金投入国内外各类投资基金；主要投向棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施等建设，以及“一带一路”和国际产能合作重大项目等。

中国保监会之前表示，中国保险投资基金将分期募集，首期规模为1,000亿元人民币。

资金来源上，设立方案称，基金主要向保险机构募集，保险机构出资不低于基金总规模的80%；基金募集采用认缴制，认缴资金根据实际投资进度实缴到位。

组织形式上，方案规定，保险资产管理公司等机构出资设立中保投资有限责任公司，中保投资公司担任普通合伙人，负责基金设立、募集和管理；中保投资公司以社会资本为主，股权分散，不形成控股股东，有限合伙人由保险机构等合格投资者担任。

此外，退出方面，方案称，基金以股权方式投资的，采取公开上市、“新三板”挂牌、股权转让、股权回购、股权置换等方式退出；以债权方式投资的，应当明确投资期限和增信安排，按投资协议约定到期退出。

中国保监会公布，5月末，保险业总资产113,100亿元，较年初增长11.33%；行业资金运用余额103,055亿元，较年初增长10.44%.

中国人力资源和社会保障部周一稍晚公布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，且不得直接投资于权证。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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