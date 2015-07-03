PIMCO总回报债券基金流动企稳 葛罗斯离职影响逐渐远离

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月2日 - 投资人6月自太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下旗舰基金撤走30亿美元，5月流出为27亿美元，这进一步反映出，PIMCO正从去年秋季明星经理人葛罗斯的离职影响中恢复，目前逐步趋于稳定。
根据该基金的数据，PIMCO旗下总回报债券基金(PTTRX.O)在4月流出56亿美元，3月有73亿美元。该基金所管理的资产从2013年4月高峰时的2,930亿美元骤减至1,028亿美元。
根据Pimco周四在网站上公布的数据，由该公司投资总监(CIO)伊凡申所管理的Pimco Income Fund，6月有流入资金约17亿美元。
Pimco执行长Douglas Hodge上周表示，“我们承认，Pimco过去18个月所发生的管理层结构变动，引发了变化并让客户产生不确定性和疑虑。”
Hodge称，但拜稳定的绩效所赐，这些不安情绪已经消退，并导致更好的资金流动模式。
Pimco管理的资产为1.59万亿美元，仍是最具影响力的固定收益管理公司之一。(完)
(编译 戴素萍 审校 陈宗琦/高琦)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。