PIMCO总回报债券基金流动企稳 葛罗斯离职影响逐渐远离

路透纽约7月2日 - 投资人6月自太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下旗舰基金撤走30亿美元，5月流出为27亿美元，这进一步反映出，PIMCO正从去年秋季明星经理人葛罗斯的离职影响中恢复，目前逐步趋于稳定。

根据该基金的数据，PIMCO旗下总回报债券基金(PTTRX.O)在4月流出56亿美元，3月有73亿美元。该基金所管理的资产从2013年4月高峰时的2,930亿美元骤减至1,028亿美元。

根据Pimco周四在网站上公布的数据，由该公司投资总监(CIO)伊凡申所管理的Pimco Income Fund，6月有流入资金约17亿美元。

Pimco执行长Douglas Hodge上周表示，“我们承认，Pimco过去18个月所发生的管理层结构变动，引发了变化并让客户产生不确定性和疑虑。”

Hodge称，但拜稳定的绩效所赐，这些不安情绪已经消退，并导致更好的资金流动模式。

Pimco管理的资产为1.59万亿美元，仍是最具影响力的固定收益管理公司之一。(完)

(编译 戴素萍 审校 陈宗琦/高琦)

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