独家：富达投资采取行动 试图终止杜邦股权代理人争端--消息

路透纽约3月30日 - 熟知事况人士表示，杜邦(DuPont)(DD.N)大股东富达投资已对特里安基金管理公司(Trian Fund Management LP)及杜邦施压，希望能够就无益的代理人争夺战达成协议。

富达投资持有杜邦股权比重达2.5%，是杜邦的第六大股东，不过富达至今仍未公开表示其希望达成何种妥协方案。然而富达一反常态做为调停人进行干预，可能会影响其他杜邦的共同基金投资人，同时也可能预先避免可能是今年最激烈董事会席次争夺战的发生。

在特里安上周三提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中，揭示该公司已经接获杜邦大股东之一的来电，鼓励特里安与杜邦能够化解代理人争端，并避免代价高昂且具破坏性的冲突。特里安并未揭露这个大股东是谁，但熟知内情消息人士称该大股东即为美国第二大基金公司富达投资。

一名富达投资发言人拒绝置评。杜邦及特里安则各自重申其立场，但拒绝对富达涉入的情形置评。

“自2009年以来，杜邦一直执行转型策略，这正带来优异的成果，”一名杜邦发言人表示。

该发言人并补充道，“恰恰相反的是，特里安提出了一个怪异又可能会破坏价值议题，要求公司分拆并承担额外负债，我们认为这会让股东价值面临风险。”

一名特里安发言人则是驳斥上述批评。

“我们最近已与许多杜邦的大股东碰面，我们的想法与他们的互相呼应，”她表示，“2015年杜邦每股盈余(EPS)料连续第四年无法追上2011年水准，在此情形下，让Trian进入董事会，将有助于刺激销售、利润与获利。”

持有杜邦2.7%股权的Trian，目前打算在5月13日杜邦年度股东会上，争取让四名自家主管成为杜邦董事。名单中包括Trian共同创办人暨执行长佩尔茨(Nelson Peltz)，他在今年初便要求获得董事会一个席位。

不过杜邦上月提出Ed Breen与Jim Gallogly两位董事人选。为了试图结束这场代理人之争，杜邦也表示，准备接受该基金提出一位人选成为董事，但拒绝佩尔茨进入董事会。

杜邦已表示，将分拆高性能化学品业务。佩尔茨也要求杜邦将变动较大但能够提供强大金流的原材料业务，从其营养与医疗保健、农业以及工业生物科技部门分拆出来。

但杜邦回绝佩尔茨的提议，强调维持业务体系的完整，能让公司从其科学平台、全球规模、市场接触面与品牌中获益。

消息人士表示，过去几周双方阵营已对杜邦前30-40大股东进行游说。

路透针对持有杜邦约4,800万股、占5%股权的多位投资人进行调查，对于Trian进入董事会代表一事赞成与反对者各半。(完)

(编译/审校 张明钧/陈宗琦/孙茉莉)

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