环球投资者视美国为提供最佳机会市场 香港列第二位--美盛

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港4月20日 - 环球资产管理公司美盛（Legg Mason）周一称，环球投资者对股票持看好态度，并视美国为提供最佳机会的市场，香港位列第二。
美盛于去年11-12月期间进行的环球投资者调查显示，环球投资者对股票持看好态度，在2015年，全球有51%投资者计划在未来12月个月内增加投资组合当中股票所占的比例，此比率在2014年只有37%。
而在各主要市场之中，51%受访者认为美国将在未来12个月中提供最佳投资机会，37%则认为香港提供最佳投资机会，33%选择澳洲。
美盛环球市主管Matthew Schiffman在记者会上称，“值得注意的是，这个调查进行时间正值香港的占领行动，但环球投资者仍视香港为第二佳投资市场。”
调查又显示，77%环球受访者看好本地股票，41%看好本地债券，而看好国际股票以及黄金及其他贵金属的各占36%。
该项调查由美盛委托Northstar Research Partners进行，访问了全球20个国家及地区共4,208富裕投资者，以美元计的可投资资产总值平均230万美元。其中，亚洲区受访者1,150人，香港占200人。
调查显示，每十名香港投资者中，便有九名持有国际投资，这个比例在亚洲及环球投资者之中最高。香港投资者亦视国际股票为未来12个月提供最佳投资机会的资产之一，此外，约半数香港投资者认为其本土市场/城市的投资风险最高，45%认为中国的投资风险为第二高。
美盛香港区董事曾劭科称，沪港通未被纳入此次调查范围，但72%香港受访者认为本地股票在未来12月个月提供最佳获利机会。
调查又显示，香港投资者对收益性投资的承险意欲升温，超过90%受访者表示将于2015年把收益性投资视为极为重要或重要，大部分投资于股票收益基金、高收益债券及已担保收益性产品。
虽然逾三分之二的香港投资者认为本地房地产市场的估值过高，但仍是一个可行的投资选择，不论以当地或国际房地产市场而言。对比亚洲及环球投资者（20%）来说，41%的香港投资者拟在未来12个月增持房地产投资，45%则考虑投资于国际房地产。
美盛的总部位于美国马利兰州巴尔的摩，在全球多个主要投资中心提供积极资产管理服务，截至今年2月末其管理资产总值达7,110亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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