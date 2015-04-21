更多境外基金公司将获准参与中国QDLP试点

路透北京4月21日 - 知情消息人士指出，有五家境外基金和私募证券投资基金预计将获准加入合格境内有限合伙人(QDLP)的试点名单。

QDLP制度于2013年开始推行，允许注册于海外的对冲基金，向境内投资者募集人民币基金，并将所募集的资金投资于海外市场。

消息人士称，包括瑞银全球资产管理公司、德意志资产及财富管理公司在内的这些公司，2月获准在中国本土成立公司，向富有的个人投资者和机构投资者募集人民币资金，然后投资海外另类资产。

野村资产管理公司、EJF Capital和世邦魏理仕全球投资者公司也在新一轮公布的QDLP试点名单中。

这些公司预计将获得1亿美元的外汇额度，有可能在6月开始运营。

上海市金融办的一位官员证实了这些公司在1月提交申请，而后在2月获得了非正式批准。

“随着QDLP计划成功推进和体制成熟，我们将继续扩大资产类别，”这位要求匿名的官员说道。

野村拒绝置评。无法立即联系到EJF Capital和世邦魏理仕对此置评。

中国基金业协会上周发布的调研报告显示，受访的27家合格境外机构投资者(QFII)机构中，有29.6%的机构已开展QDLP业务，55.6%的机构计划开展此业务。已开展QDLP业务的机构将QDLP视为长期发展战略。 (完)

(编译 白云; 审校 屈桂娟)

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