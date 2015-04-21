更多境外基金公司将获准参与中国QDLP试点

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京4月21日 - 知情消息人士指出，有五家境外基金和私募证券投资基金预计将获准加入合格境内有限合伙人(QDLP)的试点名单。
QDLP制度于2013年开始推行，允许注册于海外的对冲基金，向境内投资者募集人民币基金，并将所募集的资金投资于海外市场。
消息人士称，包括瑞银全球资产管理公司、德意志资产及财富管理公司在内的这些公司，2月获准在中国本土成立公司，向富有的个人投资者和机构投资者募集人民币资金，然后投资海外另类资产。
野村资产管理公司、EJF Capital和世邦魏理仕全球投资者公司也在新一轮公布的QDLP试点名单中。
这些公司预计将获得1亿美元的外汇额度，有可能在6月开始运营。
上海市金融办的一位官员证实了这些公司在1月提交申请，而后在2月获得了非正式批准。
“随着QDLP计划成功推进和体制成熟，我们将继续扩大资产类别，”这位要求匿名的官员说道。
野村拒绝置评。无法立即联系到EJF Capital和世邦魏理仕对此置评。
中国基金业协会上周发布的调研报告显示，受访的27家合格境外机构投资者(QFII)机构中，有29.6%的机构已开展QDLP业务，55.6%的机构计划开展此业务。已开展QDLP业务的机构将QDLP视为长期发展战略。 (完)
(编译 白云; 审校 屈桂娟)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。