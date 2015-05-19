瀛晟娱乐与北京建广资产拟组境外投资基金 规模至少13亿美元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月19日 - 主要从事玩具制造及贸易业务的中国瀛晟娱乐传媒控股有限公司(0209.HK)周二称，该公司与北京建广资产管理有限公司订立合作框架协议，拟合资成立一支中国境外投资项目基金，规模不少于13亿美元。
据公告，瀛晟娱乐或其代名人将以有限合伙人身份成立一支离岸基金，总出资额为7亿美元，然后该基金将联同建广资产基金成立一家离岸合资公司，以投资于中国境外投资项目，总出资额将不少于13亿美元。
瀛晟娱乐表示，“合作框架协议之订约方一直积极寻求投资项目，而彼等现时正在审阅一系列有关半导体行业之投资项目。”
各订约方将力争于8月底前就可能合作事项订立正式协议。
建广资产是中国国有投资控股集团--中国建银投资有限责任公司（中国建投）旗下的战略新兴产业平台，在投资高科技行业方面具丰富经验，包括集成电路及半导体、资讯科技及网络、数据服务、云端电脑技术及电讯。
瀛晟娱乐周二收升4.74%，报1.99港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。