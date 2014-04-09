焦点：基金经理加码押注中国 视债券违约为改革推进的信号

* 中国股票估值逼近2004年以来最低水准

* 股票基金转而加码中国--汇丰

* 投资人认为中国改革提升成长前景

* 部份人士仍担忧改革在短期内可能损及成长

路透香港4月9日 -中国首宗国内债券违约、人民币贬值及经济成长减缓，均非正常的买进讯号，但基金经理人却将此视为中国确实有心改革的讯号，且股票浮现长期投资价值。

基于股票估值逼近至少近10年低位，投资人大为动心。在约三周前展开的这波涨势当中，沪综指.SSEC劲扬近6%，而恒生国企指数.HSCE则大涨13%。

投资人虽然不相信中国资产价格近期的反弹，会幻化为一波真实的大涨走势，但他们表示，中国当局对金融业大刀阔斧的改革，中长期而言将有正面的助益。

“事态正向正确的方向大步前进，”汇丰全球资产管理公司亚太区投资长Bill Maldonado指出。

“你怎么看人民币波幅扩大？违约事件的爆发？还有投资配额的增加？这些都是中国进行改革的确凿证据，”Maldonado说。

中国在进行的改革令许多信贷投资人惊恐，但基金经理们则认为，这将为经济持续性成长奠定根基，而股价在短期内可望进一步攀高。

在区域资产配置当中，管理4,280亿美元全球资产的汇丰正在中国加码投资。

中国、印度及东南亚国家股票估值：r.reuters.com/pav54t

MSCI明晟中国：每股盈利增幅与估值：r.reuters.com/suz59t

各家基金目前正在增加对中国的风险敞口，即便因主力投资北亚地区的基金表现不及投资于其他地区的基金，投资者在过去数月已撤出部分资金。

汇丰发布的3月报告显示，股票共同基金的中国股票仓位升至近五年高点，从三个月前的低配状态转为高配。

出现这种转变的另一个原因在于，继年初的一波大跌走势后，中国股票估值现在看起来较为便宜。据理柏截止4月3日的数据，中国投资者第一季从聚焦中国股市和基金和上市交易基金撤出大约18亿美元。

全球最大的货币基金公司贝莱德的亚洲股票业务主管AndrewSwan指出，改革举措增强了市场稳定度并改善了增长前景，也将通过允许市场力量引导信贷流向最富生产力的经济部门，从而提高中国企业的管理水平。

**极低的估值**

“我们不能因为过去存在的问题就忽视中国股市，因为在发生变革后，它的估值其实非常便宜，”Swan称。

Swan管理着贝莱德6.54亿美元的亚洲龙基金(Asian DragonFund)。该基金截止2月底投资于中国和香港上市公司的比重为39.4%。

即便在近期反弹后，中国股市比2007年4月触及的峰值仍低50%。与之相较，印度股市上周触及记录高点，而印尼股市也在改革预期推动下逼近去年高位。

IBESMSCI明晟中国指数的账面价值倍数为1.33倍，接近汤森路透Datastream在2004年开始编制该数据以来的最低水平，也比10年中值低逾77%。

该指数价位是未来12个月预期获利的8.3倍，较10年中值低26%。相比而言，根据汤森路透Datastream数据，印度为14.4倍，除日本外的亚洲市场为11.6倍。

基金经理们表示，如果不进行深远的改革，未来几年这些低廉的股价只会越来越低，因为经济成长步伐蹒跚。

“就中国而言，我们发现是真的在开始发生变化。如果没有变化，那么风险在于市场和股票将是一个价值陷阱。”Swan说。

**谨慎态度**

但并不是所有的投资者都持乐观看法。有些投资者提醒，虽然改革是必要的，但也会带来痛苦并可能导致短期经济增长放缓。

这些更为悲观的投资者表示，他们会守在房地产、铁路和银行板块，因为北京若出台任何微小的刺激举措来提振增长，这些行业就会获益。

“没有毫无痛苦的改革。改革的代价就是增长放慢。这是普遍共识，”Zeal AssetManagement执行长Franco Ngan说，暗示估值处于低位恰恰是因为价格反映出较低的经济增长前景。

Ngan指出，虽然过去七年中国企业获利大增75%，但MSCI明晟中国指数重挫了40%，表明中国股市定价已经反映出这种不利影响。

“我确实认为估值可能与基本面有些脱节，”摩根资产管理驻香港首席市场策略师Tai Hui称。

金融和工业类股--通常被视为与中国相关问题密切相关的板块，最近几周引领市场上涨。从中可以看出，这些股票估值此前曾受到多么大的打击。(完)

(编译 龚芳/徐文焰/杜明霞；审校 屈桂娟)

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