基金经理人押注大宗商品需求回升 盼望苦尽甘来

资料图片：在西班牙东部Cartagena，一艘油轮在驶入Repsol炼厂的港口。 REUTERS/Francisco Bonilla

* 大宗商品全球需求回升有望提振价格表现

* 一些大宗商品仍受困于供应过剩

* 瑞士信贷基金在2013年理柏大宗商品基金排行中名列第一

路透伦敦1月15日 -大宗商品基金经理押注，经济成长加快将令大宗商品价格在2014年的表现为之改观。去年称得上是糟糕的一年，理柏LipperGlobal Commodity追踪的积极管理型大宗商品基金当中只有两家赢利。

然而即便需求改善，一些大宗商品仍将受困于供应过剩，因此在2014年基金经理要想说服投资者相信这一资产类别可以带来充足回报，恐怕也并不容易。

标普GSCI大宗商品指数在2013年下跌1.2%，而Lipper GlobalCommodity追踪的积极管理型基金的平均回报率为负9.98%。理柏是汤森路透旗下的基金研究公司。

理柏追踪的这122家大宗商品基金当中只有两家的回报率为正。排名第一的是瑞士信贷大宗商品策略基金(CommodityAccess StrategyFund)，其2013年回报率为3.34%，另一家为SafePort金属能源战略基金(SafePortStrategic Metals & Energy Fund)，回报率为0.09%。

“最近几年如果你投资大宗商品指数，你就亏钱了，”Pohjola资产管理公司投资组合经理人MikkoHeiskanen说。他管理的OP大宗商品基金(OP CommodityFund)在去年第四季取得1.3%的回报，在理柏排行榜上位居第四。

"波动性这么高，加大了投资配比的风险，即便是持有量不算大。因此一些异常的资金已经撤出大宗商品资产。这是没有帮助的。"他说道。

不过瑞士信贷资产管理部全球大宗商品主管NelsonLouie认为，资金自大宗商品流入股市等资产的重新配置，对第四季的表现影响并不大。

“2013年下半年主要大宗商品价格指数已上涨1-5%，”他称，“多数负面的表现在上半年差不多已经出尽...全球GDP触底反弹，且各经济体亦努力重获动能。”

不过上半年的跌势如此惨烈，鲜有大宗商品当年能收在平盘上方，仅有可可，棉花和豆粕这些小品种表现还算不错。在更具流动性的大宗商品类别中，只有原油和天然气的成绩可圈可点。

***前景改善*

Louie对2014年的看法更为正面，因全球经济趋于回升。巴克莱分析师预期，2014年全球GDP将增长3.4%，高于上年的2.9%。

“经济数据继续改善，信贷状况表现良好，信心亦回升，且房价和金融市场亦呈上升态势，各国央行整体上会延续其宽松的货币政策。”Louie说道。

Heiskanen还寄望全球经济成长加速会有助于需求，但供应面形势将更为复杂。他称，2013年投资者避开大宗商品的原因之一就是担心新供应即将投入使用，尤其是工业金属。

然而，价格持续低迷已促使矿企减产，并关闭不盈利的生产线。

对投资者而言，不幸的是，生产增速减慢的影响需要一些时间来传导。Heiskanen认为，“这不是2014年的真正主题，但我们现在可能比一年前更加接近底部。风险/回报比率更加倾向上行。”

就整体资产类别而言，Louie认为随着跨商品和跨资产相关性降低，形势正在好转。他称，“我们预计单个商品受到的基本面供求因素影响将大于宏观经济面。”

但如果价格回升，基本面也应该会更加利好。Heiskanen称，“总体来说，目前这个资产类别有点儿不讨喜。”

“一旦我们筑底，且看到这些市场前景有收紧可能，那么中期内大宗商品可以表现得很好。”(完)

(编译 郑茵/孙茉莉/石冠兰 审校 高琦/王洋/许娜)

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