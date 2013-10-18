基金经理人看好欧股 审慎看待美股--美银美林

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透伦敦10月17日 - 美国银行美林对基金经理人的月度调查显示，本月投资人对欧股的配置比重创下逾六年来最高，因其预期欧洲经济前景走强。
美银美林于10月4-10日进行的调查显示，投资人将整体美股配比降至中性，此为1月以来首见。这份调查进行时，美国议员尚未就调高举债上限达成协议。
有净46%的资产配置者超配欧股，高于9月的净36%。
该数值显示超配和低配之间的差值。
“才五个月以前，欧洲地区的尾部风险还排在首位，如今却显示有可能超买，”美银美林欧洲投资策略师John Bilton表示。
“这点很有趣，这是自2010年12月以来首次有地区出现超买讯息。”
这次调查访问了183位管理资产规模5,000亿美元的基金经理人，结果显示投资人整体大幅削减对股市的曝险。
其净超配仓位创下四个月低位49%，9月时为60%。
债券再次受到基金经理人的青睐。其固定收益配置从上个月的净68%低配的五年低位，成为净58%低配。
10月预期全球经济将走强的投资者人数，从一个月前的净69%降至净54%。
除了美国财政紧缩外，投资人认为中国经济可能硬着陆是最大的尾部风险。
投资人对新兴市场的看法仍然平平。10月低配新兴市场仓位从9月的净18%降为净10%.
现金水平降至4.4%。
基金经理人对日股的配置升至净30%超配的五年高位。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。