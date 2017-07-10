知名基金经理称稳健就业报告将令联储保持“一次升息25基点”模式

路透纽约7月7日 - 知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五表示，6月稳健的就业数据应会令美国联邦储备委员会(美联储)保持“一次升息25个基点”的心态倾向。

劳工部周五称，上月非农就业岗位增加22.2万个，因医疗、政府、餐饮及专业和企业服务部门岗位大增。这一增长幅度为今年第二高，超过分析师预期的增加17.9万个。

“这是还不错的就业报告，”冈德拉克在电话采访中说，并表示这份就业报告将令美联储保持收紧政策的模式。他在华尔街上有“债券之王”的美称。

“这并不是那种‘老派’连续收紧，即美联储在每次会议上升息直到被某件事打断，”譬如美国的经济衰退，冈德拉克说。“现在是一种‘新式的老派’连续收紧。”

冈德拉克是洛杉矶DoubleLine Capital的执行长，负责管理的资产超过1,090亿美元。他表示，看来美联储一直很注意创纪录的股价。

“我认为当股市逼近高位时，美联储就会鼓起勇气升息；而当股市出现恐慌情绪时，联储就开始言辞谨慎。”

美联储周五在向国会提交的半年度报告中表示，美国金融体系的脆弱程度“整体来看依然适度”。

冈德拉克指出，美联储半年度报告中对于资产价格的论述“变得相当具体”。“听起来他们几乎是在说‘我警告过你们了，不要怪我’；‘我告诉过你们，我们将会这么做(升息)、资产价格会下跌。如果股市在10月下挫10%，可别怪我们’。”

美联储在报告中宣称，股票预估市盈率(本益比)进一步小幅上升，目前处于2000年代初期以来的最高水平；而一项风险溢价指标--高收益公司债利差则从本就很低的水准继续微跌，也暗示市场中的资产价格偏高。(bit.ly/2sP7Rb5)

“在租金涨势放缓和利率上升的环境下，商业房地产(CRE)价格继续快速上涨，不过有迹象表明CRE市场的信贷状况正在收紧，”美联储称。“在衍生品市场，投资者承受短期波动性风险的补偿依然较低，说明投资者风险偏好仍在。”(完)