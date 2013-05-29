对冲基金主管预测金价将涨到最高5000美元

撰稿 Laurence Fletcher

路透5月29日 - 奥地利基金公司Superfund的主管、在奥利弗·斯通电影《华尔街2：金钱永不眠》中客串过对冲基金经理的Christian Baha看好黄金，认为未来五到十年会涨到每盎司3,000到5,000美元。

Baha相信，各大央行史无前例的量化宽松政策正在加剧公债泡沫，但黄金则会提供真正的价值。他称自己的个人财富有超过一半投向了黄金和白银，要么以实物形式，要么是投资Superfund的金银基金。

“你觉得纸币有任何内在价值么？我不认为。而黄金有真实价值，”Baha在最近接受采访时说。

“如果金价跌到1,200或1,000美元，我还会买…”。

现货金在4月12日当日暴跌近5.2%，4月15日再挫8.4%，创下30年来的最大两日跌幅，因投资者担心债务缠身的塞浦路斯可能出手价值4亿欧元的黄金，且美国联邦储备理事会(美联储,FED)年底或会结束购债措施。

金价大跌令很多银行和一些对冲基金被套，其中包括亿万富豪John Paulson，他7亿美元的黄金基金在4月缩水27%。

Baha认为通胀压力势必会推高金价，也会大幅拉高10年期德国和法国公债的收益率(殖利率)。

不过有些人的看法更加谨慎，对冲基金公司Man Group的执行长Manny Roman表示，金价应会跌到每盎司1,000美元。另外也有技术分析师上周对路透表示，如果金价跌破4月低点1,322美元，则可能进一步跌向2010年年中以来未曾见过的水平。(完)

(编译 隋芬; 审校 郑茵)

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