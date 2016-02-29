路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比降至71.9%

作者 林琦

路透上海2月29日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比较上月下降。虽然2月A股总体企稳，但基于经济及公司基本面的担忧，市场信心不足，大盘方向不明，部分基金经理降低仓位，谨慎应对。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为71.9%，上月为75%；债券建议配比为10.6%，上月为12.5%；现金建议配比为17.5%，上月为12.5%。

“2月份市场企稳反弹，但是目前还看不到趋势性机会，指数可能会在这个区间震荡。”华南一基金经理表示。

不少基金经理仍将中国外汇储备超预期下降及人民币汇率贬值视为当期最大的风险。

上海一基金经理指出，“股市短期风险来自于外汇储备下降超预期，机会则来自于美联储推迟加息。”

中国的外汇储备去年12月和今年1月分别下降1,079.22亿美元和994.69亿美元，其中去年12月下降额创下历史纪录。有人担忧中国外汇储备将很快降至一个较低水平。

中国央行副行长易纲近日回应称，外界这种推算不一定合理。首先，近期外汇储备的下降有很大比例是外汇资金从官方向企业和个人的转移，是中国企业和居民增加了外汇资产和减少了外汇负债，结果就是藏汇于民，但这个过程是有限度的，资本外流的速度会逐渐降下来；另一方面，中国每年仍有很高的贸易顺差和外商直接投资进项，资本流入速度仍然较快。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,928.6点，大幅低于上月调查时的3,150点，但较目前股指位置高约10%。有四位基金经理认为沪综指可能会跌至2,500点及2,500点以下。

沪综指.SSEC周一早盘收报2,673.358点，跌3.39%。截止早盘收市，沪综指2月累计跌2.35%。

**消费类股成避风港**

本月调查中，消费类股的平均建议配比明显上升，而技术股及金融股的平均建议配比下降。显示在当前的震荡行情中，消费类股成为基金经理的避风港，成长股和蓝筹股的吸引力暂时下降。

消费类股本月的平均建议配比为31.9%，上月为27.5%，创下五年多以来的新高；技术股和金融股本月的平均建议配比分别为18.8%和13.8%，上月分别为20%和15.6%。

另外，金属股的平均建议配比为4.4%，较上月的3.8%续升，并创下八个月来高点。全国人大和政协两会在即，市场对于供给侧改革及化解过剩产能有一些政策期待，包括钢铁及有色在内的金属行业成为重点关注目标。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 70 80 70 80 40 60 85 90 71.9

债券 0 10 15 20 40 0 0 0 10.6

现金 30 10 15 0 20 40 15 10 17.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

股票 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3

债券 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9

现金 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 + + 0 - 0 - 0

债券 0 0 - 0 0 0 0 0

现金 0 - 0 0 + 0 + 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,500-3,000 3,000 3,200 2,500-3,300 2,400-2,800 2,500-3,200 3,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 0 5 5 5 0 0 0

消费 20 35 25 40 20 60 15 40

电子技术 5 0 10 15 15 40 50 15

金融服务 25 35 10 15 15 0 0 10

金属及产品 0 20 0 5 5 0 5 0

房地产 10 10 10 5 5 0 0 10

交通及基础设施 10 0 10 0 15 0 10 5

能源 10 0 0 5 5 0 0 0

机械 0 0 10 10 10 0 10 0

其他: 15 0 20 0 5 0 10 20

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

汽车 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 5.6 6.3 6.9

消费 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8 23.8 18.8 22.8 16.9 17.5 17.5 15.0

电子技术 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0 23.1 18.8 19.4 21.9 20.0 18.8 19.1

金融服务 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0 13.1 16.3 11.9 16.9 16.9 18.1 16.3

金属 4.4 3.8 1.9 3.1 0 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2

房地产 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0 7.5 8.1 8.1 6.9 8.8 8.1 10.0

交通及基建 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0 11.9 11.9 11.3 8.8 8.1 6.3 7.5

能源 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8 3.8 3.1 4.4 3.8 3.1 4.4 5.0

机械 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0 8.1 9.4 8.8 7.5 8.8 10.6 10.0

其它 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4 6.3 8.1 10.6 10.6 5.6 4.4 5.6(完)