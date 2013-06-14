基金经理对投资新兴市场的潜在风险发出警告

路透芝加哥6月13日 - 投资者对新兴市场资产投资的态度趋于谨慎，尽管在低利率的全球大环境下，新兴市场资产是为数不多的收益较高的领域之一。

基金经理周四在芝加哥举行的晨星投资会议上表示，相较于风险，投资者对新兴市场经济增长和投资回报的预期过高。

“人们大幅低估了新兴市场的风险，”Richard Bernstein Advisors LLC的执行长Richard Bernstein表示。

GMO LLC资产配置团队成员James Montier认为，新兴市场国家也易于受到中国房地产市场泡沫或定价过高的影响。Montier说，泡沫风险传导至墨西哥和泰国等水泥生产国，而巴西因为向中国出口大宗商品，也受到波及。

Janus资本集团固定收益投资总监Gibson Smith指出，全球范围内的刺激举措也为新兴市场债券“带来麻烦”，例如日本央行承诺在不到两年的时间里向经济注入1.4万亿美元。截至3月底，Janus管理着1,640亿美元资产。

一些投资者表示，日本央行刺激政策导致的日圆贬值，削弱了周边国家的竞争优势。

“对于新兴市场必须多加小心，”Smith称。(完)

(编译 徐文焰；审校 石冠兰)

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