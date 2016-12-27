基金经理人看多新兴市场 看法比评级机构乐观

路透纽约12月27日 - 许多全球基金经理人表示，新兴市场资产虽遭逢美国11月选举的打击，但此后他们因看好2017年而买进这类市场的资产。不过，信用评等机构看法并不像他们这么乐观。

自从特朗普当选美国总统之后，MSCI明晟新兴市场股指已经下跌了将近7.0%，新兴市场债券回吐今年稍早的部分涨势，较指标美国公债.JPMEG收益率差扩大了10个基点。

11月8日美国总统大选当日，全球新兴市场债券指标(EMBI Global)今年以来的总回报率为14.04%，然而在一周后的11月14日，回报率就缩水至7.60%。

墨西哥披索及土耳其里拉等货币受美国大选结果影响均贬值10%或以上。

美国总统当选人特朗普宣示，将实施具有保护主义色彩的贸易政策，并限制移民，这可能会损及多数新兴经济体。

在华盛顿的银行业游说团体--国际金融协会(IIF)本周报告指出，10月4日以来资金流出新兴市场规模达230亿美元，其中180亿是在11月9日之后流出。

“资金流出规模近几周明显减少，但发展方向依然为负面，”IIF研究分析师Scott Farnham表示。

**基金经理人看法乐观**

全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)首席固定收益策略师Jeff Rosenberg在该公司近期全球展望峰会上表示，公司料将在所有新兴市场的各个资产类别均取得强劲收益，特别是债券。

其他全球基金经理人也认为反弹在即。

霸菱资产管理新兴市场债券主管Ricardo Adrogué表示，包括评等机构在内的分析师在评估这一领域时，常常把结构性与周期性的问题混为一谈。

他说，“在发达市场组织框架趋于疲弱之际，我们对于新兴市场的评估事实上是趋强的。”

相似的是，Makena Capital Management LLC投资组合策略主管Michel Del Buono也看好前景；该公司管理的各类资产规模达180亿美元。

他称，“如果风险配置得宜，且考虑长线投资，那么新兴市场的持仓比重应拉高才是。”

Del Buono表示，他看好投资于尼日利亚、印尼及阿联酋等地的医疗、零售、及营利性教育等行业。

如果价格持续下跌，Del Buono和Adrogué均表示，他们将会持续加码。这与其他人士对路透的说法相呼应。

AllianceBernstein多重资产收益策略首席投资组合经理人Morgan Harting表示，他特别看好能源行业，目前正在投资于俄罗斯及巴西等国家，以及匈牙利油气集团Mol GroupMOLB.BU这样的企业。

Harting指出，“随着我们看到有更多经济数据证实这些经济体的基本面持续走强，那时人们将会更积极地投资新兴市场。”

**信用评等机构较不看好**

然而标普全球评级、穆迪投资服务公司(Moody's)以及惠誉等信用评等机构近期对于新兴市场纷纷调降正面信用展望，甚至提出更为悲观的展望。穆迪还强调资金外流及银行业可能存在的弱点所带来的风险。

标普全球评级全球固定收益研究董事总经理Diane Vazz指出，地缘政治风险、以及能源企业无力对油气价格下滑的较长期趋势作出调整，这些因素都令人担忧。

“约有三分之一的(新兴市场)企业展望为负面，”Vazza向路透表示，“因此我们认为，各类新兴市场将进一步面临下行压力。”(完)