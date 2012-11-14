基金经理增持股票 对全球经济持乐观态度--美银美林调查

路透伦敦11月13日电---美银美林周二公布的基金经理月度调查显示,全球投资者11月的股票曝险增至16个月高位,对全球经济持更为乐观的态度,尽管亦担忧美国财政悬崖问题.

调查显示,认为未来12个月全球经济将走强的比例为34%,创下2011年2月以来的最高位.

投资者对中国的看法也更乐观,认为该国经济将在未来一年走强的亚太地区、新兴市场和日本受访投资者比例达到三年高点.

调查还显示,54%的受访者认为最大的尾部风险是美国决策者未能达成妥协以化解财政悬崖问题,高於10月的42%.

只有25%的受访者认为欧债危机是目前的最大隐患,然而对欧洲经济的看法更悲观.10%的受访者认为2013年欧洲经济成长趋弱.

248名受访者大多在11月2-8日美国大选之前参与调查,他们管理的资产规模达到6,950亿美元.

调查显示,35%的受访者增持股票,35%的受访者减持债券.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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