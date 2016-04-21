焦点：美股虽接近纪录高位 一些基金认为涨势脆弱并降低投资配比

习近平在达沃斯论坛发表主旨演讲 充分展现中国领导力
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路透纽约4月20日 - 美国股市大涨，标准普尔500指数较2月低点涨逾15%，随着股市接近纪录高位，促使美国多元化基金抛售股票。
据汤森路透旗下理柏的数据，平均资产配置基金中美国股票投资占40.2%，较六个月前低1.2个百分点。这种资产配置基金可以投资于股票、债券和外汇等。
目前美国股票的平均配比，较上次2015年5月触及纪录高位时降低近两个百分点，暗示基金经理眼下对股票的多头看法减弱。
基金经理的一个主要忧虑是：油价或将再度下跌，股市失去上涨的一个重要诱因。美国原油价格自2月11日触及12年低点26.05美元以来，目前已累计涨近60%，周三结算价报42.63美元。
“我的猜想是，原油价格不太可能保持在每桶40美元上方，这对美国石油业来说是个灾难。油价只有守在每桶50美元，许多人才能维持下去，”Sierra Investment Management投资组合经理DavidWright称；该公司管理着20亿美元资产。
Wright把投资组合中的更多部分转投市政债券，称股票估值也将使股市进一步涨幅受限。指标标普500指数按预期每股盈余计算的市盈率为17.8倍，高于长期均值15。
标普500指数周二收在2,100.80点，年内迄今上涨2.7%。该指数仍比去年5月20日触及的历史盘中高点2,134.72点低1.5%。
骏利资产管理集团资产配置部门全球主管Ashwin Alankar表示，美国股市跳涨很大程度上是受到高派息股票的拉动。由于预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将推迟升息计划，投资者一直在追寻高收益率。
所以，他说，“我们相信现在美国股市的上扬是脆弱的，”因为它并不是建立在经济增长前景改善的基础之上。
他把更多投资组合放在新兴市场股市，比如南美和东南亚地区，这些地方在实施政治和经济改革，从而使他们的股市涨势“更具可持续性，”他说。
根据理柏的数据，总体而言资产配置基金十分受欢迎，年内迄今资金流入178亿美元，总资产规模提升至7,620亿美元。
RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle称他仍保持谨慎，部分原因是尽管就业稳步增长，美国消费支出继续令人失望。他对美国股市的看法为中性，称如果标普500指数不能很快再创新高，他可能会削减仓位。
“市场正徘徊在重要关口，”他说。“如果当前水平失守，就说明下行趋势依然当道。”(完)
(编译 于春红/王颖；审校 张荻/白云)
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