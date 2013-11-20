部分基金担心美股多头盛宴明年落幕

图为纽约证交所内一台电脑的屏幕上映出的交易员影像。 REUTERS/Carlo Allegri

路透纽约11月20日 - 甫于六个月前，SandyVillere手上的11亿美元资金更多用来投入美国股市，鉴于标准普尔今年以来大涨了26%，这是很明智的决定。但是当他展望2014年，他开始怀疑美股是否可能自此走下坡。

他因为担心估值过高，已将其投资组合中的现金部位水准调高至资产的15%，是基金招募书中所能允许的最高水准。

“我们只是没有找到可以把资金投入股市的新机会，”Villere表示。他所管理的Villere平衡型基金(VILLX.O)，投资股市和债市，根据基金追踪公司晨星(Morningstar)，这档基金是过去10年来表现最好的平衡型基金之一。

Villere并不是特例。股市自2009年3月开始多头行情以来，已跳涨了近165%，屡创纪录高位，一些基金经理人开始怀疑这场多头盛宴是否会在2014年落幕。

结果是，根据理柏，主动式管理的股票投资组合中的现金水平已升高至资产的3.5%，此为2008年金融危机以来基金经理人所持现金的最高百分比。

投资组合经理普遍担心的是：当美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定削减其每月850亿美元购债刺激计划时，情况会变得如何？该计划提供的宽松资金，协助股市走扬。而债市是否会再次遭遇卖压，推高借款成本，并使得债券收益率对投资人来说变得相对有吸引力？此外，企业营收和获利能否持续成长到足以支撑当前的股价？

美国投资大亨伊坎(CarlIcahn)周一的言论凸显了这些担忧。伊坎在路透全球投资展望峰会上表示，他认为股市可能将出现“大跌”，因为很多公司获利的更多受益于低廉的借贷成本而非出色的管理。

**异常谨慎**

S&P Capital IQ首席股票策略师SamStovall称，随着年底临近，就2013年的涨势而言，市场的谨慎程度很异常。

Stovall指出，自二战结束以来，一共有18年标普500指数涨幅超过20%，其中随后一年仍录得涨幅的有10年，平均升幅为10%。上次市场未能在表现极度强劲后实现上扬还是在1990年，该年度标普指数在前一年跳升25.2%之后挫跌5.5%。

“许多人担心市场早就该出现某种形式的下滑了，”他指称标普500指数两年多以来跌幅未曾达到或超过10%。按照市场说法，下滑10%被认为就是修正。

的确，依照多数指标来看，股价既不算便宜也说不上贵。

根据汤森路透I/B/E/S的估算，2014年标普500指数每股获利料略超121美元，比今年的预估获利高出约11%。基于上述预估，标普指数目前以未来获利计算的市盈率为14.7倍，略低于长期均值17倍。

Palisade Capital Management首席投资经理DanVeru表示，加上那些聚焦美国经济的企业表现强劲，这些价位水平表明股市还将进一步上涨。Veru管理着大约45亿美元资产，一直在将其投资组合转向景气循环类股。

他说，“小型股告诉我们：经济正在改善，而且将持续好转。”

不过，资产配置经理人预期2014年初市场将走势震荡，正逐渐转往其他资产作为对冲。掌管PlatinumPartners旗下13亿美元对冲基金的UriLandesman说，该公司已削减多仓，并买进黄金，因预期美联储缩减购债将造成市场波动。Landesman预期标普500指数在2014年初将跌至1,550点，大约从当前水平下跌14%。

他说，“我想我们就快要进入一段相当严峻的修正期。”

即使是像BrianLazorishak这类完全投资型的基金经理人，也对在目前的股价水平买入持谨慎态度。他表示对于像他这样必须在任何时候都将全数资产投入股票的基金来说是个难题。

因此，他大幅减持例如越野车制造商Polaris Industries(PII.N)之类的股票，这只股票今年已涨逾60%。他也不去碰那些他认为股价已被高估的股票，例如串流影音服务商Netflix(NFLX.O)、社群网站LinkedIn LNKD.N，而是转进医药设备制造商HangerIncHGR.N之类的股票。根据汤森路透数据，Hanger以未来获利计算的市盈率为14.9倍，低于19倍的同业均值。

“现在想找到看起来估值不错的股票肯定是更难了，”他说。(完)

(编译 戴素萍/王兴亚/李婷仪 审校 田建华/石冠兰)

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