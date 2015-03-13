主要基金经理人反对上海A股纳入MSCI新兴市场指数--消息

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透香港3月13日 - 全球主要基金经理称，中国必须更大胆地进行市场改革，中国A股才能纳入明晟(MSCI)新兴市场指标股指。
自去年11月沪港通启动之后，市场对中国A股纳入明晟新兴市场指数的预期升温。该指数为规模达1.7万亿美元基金的参考指标。沪港通已协助中国管控严格的资本市场对外开放。
尽管中国极力游说，但一些全球最大的基金经理希望中国深化市场改革。由于缺少支持，6月MSCI进行年度检讨时A股纳入指数的希望恐要落空。
由于多项议题造成资金进出中国资本市场不易且成本昂贵，这些议题缺乏进展，也令MSCI感到失望。
“在我看来，这些问题多数仍旧存在，”MSCI一名内部人士称。“以我初步谈过的内容来看，如果这次能让A股被纳入，我会很惊讶。”由于事涉敏感，这名人士不愿具名。
中国在海外上市的企业，已在MSCI新兴市场指数占了18.9%。若将中国内地股市纳入，可能引发有史以来最大规模的全球股市重配置，中国企业比重将升至27.7%。有些预测数字认为，这将带动3,000亿美元资金进入中国股市。
MSCI一名发言人拒绝评论。中国证监会及外管局皆未回应评论询问。(完)
(编译 李春喜/蔡美珍；审校 张明钧/王丽鑫)
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