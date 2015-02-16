基金经理大举押注小型石油业者 看好油价回升时股价表现

路透伦敦2月13日 - 原油价格大跌导致能源股大震荡之后，部分基金经理已经开始投入规模较小的石油探勘业者，押注油价回升将带动这些个股表现有突出表现。

基金经理指出，规模较小业者、特别是石油探勘商的估值看来比BP(BP.L)及皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)更具吸引力，因在油价下跌期间，这类个股的股价跌幅大于大型业者。

这些个股并非毫无风险，和多元化经营且财务更为稳健的大型竞争对手相较，小型业者对于油价下跌的忍受能力通常较低。不过投资人称潜在的回报看来相当丰厚。

“我倾向相信油价已经触底。在这样的情况下，beta系数偏高(波动较大)个股如规模较小时油探勘商及相关服务企业料将率先受惠，”BCS Asset Management全球股票基金经理Edmund Shing表示。

“在这样的价位水准，这些业者也成为更具吸引力的并购对象，因为对于大型业者而言，买进探勘业者的成本可能低于寻找新的油储。若油价上涨，大型业者更具信心、积累现金、缩减资本支出并寻找成本较低的储油点。”

布兰特原油LCOc1价格周五升至每桶60美元之上，为今年以来首见，从1月中旬创下的多年低点以来已经上涨超过三成。

Shing表示，为了缩减部分风险，他投资在那些低负债及已对未来产出进行对冲的业者。BCS近期买进个股包括Caza Oil & Gas CAZA.L、Bowleven(BLVN.L)、Soco International (SIA.L)、Eagle Rock Energy Partners EROC.O、Memorial Production Partners MEMP.O以及Emerge Energy Services (EMES.K)。

上数个股中除了Memorial Production Partners之外，本月前两周的涨幅介于6-34%，尾随油价回升；油价2月以来涨幅已达12%。反观大型石油业者如BP、BG Group及壳牌本月上涨7%。

汤森路透数据显示，规模较小石油业者股价偏低。以未来12个月的预估获利来看，Memorial的市盈率(本益比)为14倍，Bowleven市盈率为负值，而BG Group及BP则分别高达30倍及20倍。规模较小业者的股价/净值比介于0.2-0.6倍之间，大型业者则介于1.1-1.6倍。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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