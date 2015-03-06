油市大起大落 吸引数十亿美元资金涌入石油基金

图为在东京拍摄的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦/纽约3月5日 - 数以十亿计美元资金涌入石油上市交易基金(ETF)，因投资者为了获得巨额回报，宁愿冒着严重亏损的风险。这些投资者中很多是小储户，对股票比大宗商品更熟悉。

五家最大的石油ETF资产自7月以来增加逾三倍，至54亿美元，因油市大起大落，重挫60%后反弹近三分之一。

ETF针对不能或不想直接买卖石油的投资者，通常容易投资，对石油波动曝险，因这些基金是建立在期货市场交易的基础之上。

退休人员、固定收益储户等很多小型投资者为石油ETF所吸引，这种基金能够从价格起落中获利。

不过对于不够警惕的投资者来说，基础市场的波动性和结构也使此类投资风险较高。

“(这类基金)它们风险非常大，”一英国女子称。她在英格兰西部一幢乡村大宅居住，使用加勒比海地区某个避税天堂运营的交易平台买卖石油衍生品。

“市场微小的波动，就能让你大赚，或大亏一笔，”她称。该女子要求匿名。

对于投资者最大的一个风险是基础市场的价格结构，尤其如果他们持有“只做多”的基金。

**正价差**

如果油价上涨，供应短缺，期货市场或许会出现“逆价差”，即近月期货较远月期货存在溢价。当近月期货每隔四周到期时，基金便买进次月期货，从中赚取不菲的价差收益。

但当期货市场呈现“正价差”结构时，近月较远月贴水，那么基金反而是每个月不得不买进价格更贵的远月期货。

布兰特原油和美国原油数月来一直为正价差，这使得油价升势受限。

在利率和固定收益债券收益率目前处于纪录低位时，投资人尤其青睐石油基金，因其能进行高杠杆操作。

VelocityShares 3X Long Crude ETN UWTI.K这支基金的净资产在2月底时已冲至6.984亿美元，去年7月底时为160万美元。

这档基金以三倍杠杆操作，每日波幅可观，甚至大过市场最多5%的波幅。自从油价于1月触及六年低位以来，市场已看好会出现反弹。

德国商业银行资深石油暨商品分析师Carsten Fritsch表示，过去几个月投资者大量涌进石油衍生性商品，协助支撑价格。

**一窝蜂抢进**

“在股市迭创新高、债券收益率下探纪录低点的情况下，资金流入石油上市交易产品(ETP)市场，”他在路透全球石油论坛上表示。此一论坛以线上聊天室的方式举行，由油市专业人士参与。

石油基金也吸引了电脑自动化与高频交易的兴趣。

这可能归因于油价波动性，尤其是多数石油ETF追踪的美国原油指标。自从1月以来，石油波动率指数已上升至2011年以来新高；当年发生“阿拉伯之春”(Arab Spring)运动，导致油市动荡。

“投资人尤其关注石油与黄金，利用上市交易产品在这两种近期波动尤其剧烈的市场中取得投机曝险，”巴克莱分析师Suki Cooper在给客户的报告中表示。

许多储户透过对冲基金投资于ETF与ETP，让专业交易员处理他们的曝险。

美国石油指数基金(USO)经理人John Hyland表示，他的投资者结构中，ETF对冲基金占了很大一部份。这支基金为规模最大的ETF之一。

“如果我们到每一家经纪商走一趟，对交易员说‘投资人名单借看一下’，可能会发现其中八、九成持股，都在实体住址在康乃狄格州、法律注册地为开曼群岛的公司投资人手中，这些公司以希腊或罗马神话人物命名。”(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍/陈宗琦；审校 李春喜/白云/王颖)

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