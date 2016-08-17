全球投资者8月减持现金 增持新兴市场和美国股票--美银美林

路透伦敦8月16日 - 美林美银周二发布的调查结果显示，全球投资者在8月减少现金持有比重，增持新兴市场和美国股票，因全球经济增长预期反弹。

该行对基金经理的月度调查显示，随着风险偏好升温，投资者现金配比从7月的15年高点5.8%降至5.4%。

净23%的投资者目前预期，全球经济在未来12个月将有改善，而这一乐观看法也反映在整体股票配比回升至净超配9%上；而上个月为净低配1%，为四年来首现低配。

投资风格转变的最大受益者之一是新兴市场股票，该类资产持仓比重升至净超配13%，为2014年9月以来最高，且高于上个月的10%。

新兴市场股市自1月以来大涨，今年迄今涨幅超过15%。

美银美林表示，央行创造的极低且稳定的利率环境，是催生这种乐观情绪的一大因素。仅有13%的受访者预期，日本央行与欧洲央行推行的负利率政策将在12个月内结束。

另外，对未来三个月股市大幅下滑采取防范措施的基金经理减少，表明他们认为全球股市还会继续上涨。

“投资者不那么偏空了，但市场人气尚待从‘恐慌’转向‘贪婪’。话虽如此，我们预计股价将进一步上涨，直到债市再次发威，”美银美林首席投资策略师Michael Hartnett说道。

美国股票配比升至2015年1月以来最高，净加码11%，但欧元区股票配比仍在低位，净加码1%。

英国股票配比略微好转，净减码21%，上月为27%。

或许出于英国脱欧公投为其他欧盟成员国开创了先例的担忧，22%的受访者称欧盟的分裂现在是困扰全球市场的最大尾部风险。

认为最大风险来自人民币又一轮贬值的受访者占18%，选择美国通胀的受访者占16%。

该项调查在8月5-11日间进行，共有管理约5,180亿美元的173名基金经理参与。(完)