调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至半年新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比下降至半年新低。近期A股市场连续上涨，尤其是成长股估值升至缺乏理性的位置，不少基金经理对未来股市持谨慎态度。本月股票建议配比由上月的83.3%降至79.4%；债券建议配比则升至10.8%，上月为7.9%；而现金建议配比则由上月的8.8%升至9.9%。路透