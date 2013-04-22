首季基金盈利近700亿元 同比增83.37%--报载

路透北京4月22日 - 中国67家基金公司旗下1,393只基金交出一季度答卷。天相投顾统计显示，这些基金当季共实现盈利697.73亿元人民币，同比增长83.37%，但较去年四季度下降33.32%。

中国证券报周一并引述天相数据指出，尽管多数基金经理看好全年股市，但是主动管理的股票方向基金在一季度整体小幅调降仓位。一季度开放式股基平均仓位较去年四季度减少0.74个百分点至83.8%。封闭式股基减仓幅度较大，平均仓位较去年四季度下调近5个百分点至69%，接近去年三季度末水平。

分公司看，大型基金公司旗下股基仓位操作策略存在明显差异。一季度国泰、广发增仓明显，其中国泰旗下主动管理的股票方向基金仓位较去年四季度增加13个百分点。交银施罗德、招商、南方、华夏均较大比例降低仓位，交银施罗德仓位下调超过10个百分点。

截至一季度末，基金前三大重仓行业分别为制造、金融和地产。报告期内基金主要减持金融、地产等行业，不过仍有多家大型基金公司对低估值的金融股仍给予重配，例如博时、大成等所持金融业市值占其基金资产净值比例达20%左右。

证券时报同日并引述天相数据称，今年以来，基金分红次数达到200次，合计分红84.09亿元，比2012年同期增加115%，显示出公募基金的分红能力比去年同期有了较大幅度提升。

从单次分红规模上来看，主动偏股基金明显领先，基金分红规模前10的全部都是主动偏股基金，博时产业、交银稳健和易方达积极成长是今年以来分红金额最多的三只基金，分红金额分别为9.92亿元、6.24亿元和5.19亿元。

2012年同期，基金分红次数不足100次，分红金额也只有39.05亿元，不及今年以来基金分红金额的一半。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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